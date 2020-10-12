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31 Ocak 2021 Pazar 23:47

Rotanızı Bolu’ya Çevirmeniz İçin Nedenler

Rotanızı Bolu'ya Çevirmeniz İçin Nedenler
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Kış mevsiminde tatil yapmak istiyorsanız ülkemizde tercih edebileceğiniz çok sayıda farklı lokasyon bulunuyor. Ancak bunlar arasında en çok tercih edilen kuşkusuz Bolu’dur. Benzerine az rastlanan muhteşem bir doğaya sahip olan Bolu’da kentin kaosundan ve kalabalığından uzak, hayal ettiğiniz gibi bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik muazzam manzaralar da bu tatilinize eşlik edecek ve kendinizi bir anda bambaşka bir ortamda bulacaksınız.

Öncelikle Bolu’nun neden bu kadar sık tercih edilen bir bölge olduğunu açıklayalım. Çünkü tertemiz ve havası var ve bol oksijenli bir ortamda tatil yapmak isteyenler haliyle soluğu bu bölgede alıyor. Aynı zamanda orman içerisinde yürüyüş yapma ve doğa ile başbaşa zaman geçirme imkanı da oluyor. Tüm bunlarla birlikte pek çok farklı aktivite seçeneklerinin sunuyor olması da bu bölgeyi benzerlerinden ayırıyor.

Abant Gölü başlı başına Bolu’da tatil yapmak için harika bir nedendir. Muhteşem bir göl manzarası eşliğinde keyifli bir tatil yapmak isteyenler tercihini bu bölgeden yana kullanıyor. Bolu’da gezilebilecek yerlerin sayısı da bir hayli fazla! Özellikle çok sayıda cami, han ve hamam gibi yerlerin bulunması, tarihi yerleri gezmekten hoşlananları da bir mıknatıs gibi bu bölgeye çekiyor. Bolu’da mutlaka görmeniz gereken yerlere dair kısa bir liste hazırladık.

  • Abant Gölü
  • Yedigöller Milli Parkı
  • Gölcük Tabiat Parkı
  • Sülüklügöl
  • Çubuk Gölü
  • Bolu Müzesi
  • Zafer Kulesi
  • Kartalkaya Kayak Merkezi
  • Seben Kaya Evleri
  • Akkayalar Travertenleri
  • Sünnet Gölü
  • Seben Gölü
  • Göksu Tabiat Parkı

Elbette bu listeyi daha da uzatmak mümkün! Bu arada Bolu otelleri de bu bölgede tatil yapmak için harika bir nedendir. Çünkü çok sayıda konaklama mekanı bulunuyor ve her zevke uygun bir otel bulmak da bir o kadar kolay oluyor. Oteller ve konaklama ücretleri hakkında fikir sahibi olmak isterseniz Tatilsepeti.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesi üzerinden rezervasyon işlemlerinizi de yaptırabilirsiniz. İndirimli olarak konaklama imkanı sunan ya da erken rezervasyon durumunda indirim yapan oteller listesine de bu siteden hemen ulaşabilirsiniz.

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