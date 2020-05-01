Sağlık Ve Doğa Turizminin Buluşması: Kızılcahamam Neredekal’da En uygun otel fiyatlarıyla

Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı, florası ve faunasıyla öne çıkarken, termal kaynaklarıyla da insanları kendine çekiyor.

Dünyada sadece Soğuksu Milli Parkı, Eskişehir ve Yunanistan’da görülen kara akbabalar, 160 kadar kuş türü, birçok bitki ve ağaç, kentin yanı başında akan doğal yaşamın aktörleri...

Ankara’ya 80 kilometre mesafedeki Soğuksu Milli Parkı 1100 hektarlık bir alana yayılıyor. Yer yer kaplıca özelliği gösteren sulak yapısıyla birçok bitki ve hayvan türünü de bünyesinde barındırıyor. Ankaralılara hafta sonu doğayla iç içe bulunma ve yürüyüş yapma olanağı tanıyan Soğuksu Milli Parkı, yoğun doğa dokusuyla ziyaretçilerine yemyeşil bir dünya vaat ediyor.

Kızılcahamam termal kaplıcaları ise büyük ve küçük kaplıca olmak üzere ikiye ayrılıyor. Özellikleri hemen hemen aynı olan suların sıcaklığında değişiklik görülüyor. Kızılcahamam termal otelleri ise kaplıcaların çevresinde yer alıyor.

Kızılcahamam termal kaplıcalarına ilginin artması ile birlikte, son zamanlarda birçok Kızılcahamam termal oteli açıldı. Kaliteli ve oldukça donanımlı bir şekilde hizmet veren Kızılcahamam termal kaplıcaları, başta Ankara olmak üzere birçok şehirden talep görüyor.

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