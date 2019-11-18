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18 Kasım 2019 Pazartesi 20:25

Sedat Peker Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliğinde On Binlere Seslendi!

Sedat Peker Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Ahıska Türkleri Derneği'nin düzenlediği Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliği'ne katıldı.

Sedat Peker Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliğinde On Binlere Seslendi!
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Sedat Peker, Ahıska Türkleri Derneği'nin Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlediği "Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliği"ne katıldı.

ahiska-turkleri-anma-etkinligi

Ahıska Türkleri'ni anayurtlarından sürgün edilişinin 75. senesinde anan Peker etkinlikte birtakım açıklamalarda bulundu. Ahıska Türkleri'nin sürgün edilmesiyle felaketi yaşadığını belirten Peker "Dünyadaki tüm büyük başarı hikayeleri felaketlerin ardından gelmiştir. Ahıska Türkleri yaşadıkları felaketin ardından küllerinden doğdular. Sporda, siyasette, iş dünyasında ve sokaklarda bireysel güçler yetiştirdiler" ifadelerini kullandı.

ahiska-turkleri-anma-etkinligi

Ahıska Türkleri'nin birlik olması gerektiğini belirten Peker "Bölünerek çoğalamayız. Bir olmalıyız. Geçmişte yaşadığımız acıları gençlere de anlatın. Bilinçli bir nesil yetişsin" dedi.

"Bu Coğrafyadan Çıkmamızın Tek Yolu..."

Sedat Peker herhangi bir siyasi partinin üyesi olmadığını belirterek "Kendi akıl ve vicdanımla bugün bu coğrafyada ayakta kalabilmemiz için Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğine inanan bir kişiyim, bu benim kişisel düşüncem. Tekrar söyleyeceğim gibi herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yok, herhangi bir partinin delegesi değilim ama akıllı bir adamım. Bu coğrafyadan tek parça çıkmamızın tek yolu bu. Biz bu coğrafyadan tek parça çıkmazsak yani Cumhur İttifakı'nı desteklemezsek sıkıntının büyük olacağını görebilecek kadar akıllı bir insanım" dedi.

ahiska-turkleri-anma-etkinligi

"Recep Tayyip Erdoğan'a Teşekkür Ediyorum!"

Sedat Peker açıklamalarını "Dünyanın her yerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye gelmesi içim tüm çalışmaları başlatan, vatandaşlık haklarını kolaylaştıran o zaman başbakan şu an cumhurbaşkanı, başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Ahıska Türkleri olarak teşekkür etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.

"Küllerinden Yeniden Doğdular"

Sosyal medya hesaplarından katıldığı etkinlik hakkında açıklama yapan Peker Ahıska Türkleri'nin küllerinden doğduklarını belirtti.

ahiska-turkleri-anma-etkinligi

İşte Sedat Peker'in O Açıklaması;

Kıymetli Dostlarım,

Dün Bursa ilimizde on binlerce genç kardeşimle beraber AHISKA TÜRKLERİ'ne yapılan mezalimin 75. yıl anma etkinliklerine katıldık.

Dünya coğrafyasının her yerine zorla dağıtılmış olan AHISKA TÜRKLERİ'nin bugünki yaşayan genç neslinin kendi branşlarında elde ettikleri başarılarla adeta küllerinden yeniden doğduklarına tüm dünya şahit oldu.

Her zaman inandığım bir gerçek var: ‘En büyük başarı hikayeleri, en büyük felaketleri yaşayanlar tarafından gerçekleştirilir.’

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