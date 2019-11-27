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27 Kasım 2019 Çarşamba 19:38

Sedat Peker Vatan Partililerle Yemek Yedi, Peşi Sıra Bomba Açıklamalar!

Vatan Partili yöneticilerle İş İnsanı Sedat Peker akşam yemeğinde bir araya geldi.Vatan Partililer gelen eleştirilere; ''PKK'lılarla yemek yesek kızmayacak olanlar milli mevzide duran Peker'le verdiğimiz fotoğraftan rahatsızlar!'' açıklamasını yaptı.

Sedat Peker Vatan Partililerle Yemek Yedi, Peşi Sıra Bomba Açıklamalar!
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partinin İstanbul Örgütlenme Büro Başkanı Bora Çelik, İş İnsanı Sedat Peker ile Karaköy’de bulunan Mahkeme Lokantası'nda akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından Vatan Partisi yöneticilerinden Bora Çelik kişisel sosyal medya hesabından bu fotoğrafı yayımladı.

sedat-peker-vatan-partisi

Eleştirilere PKK'lı, FETÖ'lü Yanıt!

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Sedat Peker ile bir araya gelen  Vatan Partili yöneticileri eleştirdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sezer Özseven gelen eleştirilere tokat gibi bir yanıt verdi. Özseven, “PKK'lılarla, FETÖ'cülerle yemek yesek rahatsız olmayacak olanlar 15 Temmuz'da, PKK'ya karşı operasyonlarda, ABD ile aramızdaki savaşta milli mevzide duran Sedat Peker ile verdiğimiz fotoğraftan rahatsızlar. Esas karın ağrıları vatanseverlerin yan yana gelmesi” ifadelerini kullandı.

Özseven'in paylaştığı tweette Mit Tırları olayında Fetöcü hainlerin propogandalarını yayımlayan Cumhuriyet Gazetesi'nin, akşam yemeğiyle ile ilgili haberini eklemesi de dikkat çekti. Sezer Özseven'in PKK'lılarla, Fetöcülerle bir araya gelenlerden rahatsız olmayan Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik yaptığı gönderme de oldukça konuşuldu.

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Dündar Kılıç'ı Paylaşarak Destek Verdi!

Aydınlık Gazetesi Yazarı Tunca Arslan'da Vatan Partili yöneticilere destek verdi. Solcu Baba Dündar Kılıç ve Yılmaz Güney'in resmini sosyal medya hesabından paylaştı.

dundar-kilic

Sedat Peker; ''Vatan Partililer Dik Duruşlarından Ödün Vermedi!''

Gelen eleştirilere Sedat Peker'den de yanıt gecikmedi. Peker Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

''Emperyalist güçlere karşı ülke müdafası yapılan bu günlerde Vatan Partisi'ni yok saymak kendimizi kandırmaktan başka bir şey olmayacaktır. 15 Temmuz hain fetö kalkışmasında ilk olarak etkisiz hale getirilecek 26 isimden bir tanesinin Sn. DOĞU PERİNÇEK olmasının ülke güvenliğimiz açısından kendisinin önemini anlatan yeterli bir delil olduğuna inanıyorum. Ergenekon yargılamaları süresince dik duruşlarından hiç bir ödün vermeyen Vatan Partililer o gün olduğu gibi bugünde ülkemizin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir.''

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