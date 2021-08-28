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28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:06

Sigarayı Bırakmak Neden Önemli?

Sigarayı Bırakmak Neden Önemli?
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Son zamanlarda sigara tüketimi giderek artıyor. Çok küçük yaşlarda başlayan bu kötü alışkanlık çok sayıda hastalığa ve ölümlere yol açıyor. Sigara içenlerin akciğerleri ve diğer organları iflasın eşiğine kadar gelebiliyor. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka sigaranın bırakılması gerekir. Sigarayı bırakmak sizi fiziksel ve ruhsal yönden daha iyi hissettirir.

Sigarayı Bırakmanın Faydaları Nelerdir?

Sigarayı bırakmak daha uzun ve sağlıklı yaşamanıza neden olur. Çok sayıda faydası bulunur.

Faydaları şunlardır:

  • Kalp sağlığını korur. Kalbin daha sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar.
  • Solunum yolu problemleri giderek azalmaya başlar. Kişi daha rahat nefes alır.
  • Öksürük giderek azalır. Akciğer ve karaciğer fonksiyonları düzelmeye başlar.
  • Diş sağlığı korunur. Ağız kokusu ve diş çürükleri azalır.
  • Böbrekler düzenli olarak çalışır. Böbrek hastalıklarına yakalanma riski düşer.
  • Kişi daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat sürer.
  • Kansere yakalanma riski düşer.
  • Sigaranın içinde bulunan Nikotin bağımlılık yapan bir maddedir. Sigara bırakılırsa bağımlılıktan da kurtulmuş olursunuz.
  • Cilt sağlığı korunur. Cilt daha genç ve daha estetik görünür.

Sigarayı bırakmak için uzman bir kişiden destek almak ve kararlı olmak gerekir. Sigara bırakma hatları sayesine sigarayı bırakmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigarayı bırakmak için sigaranın zararları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sigara, beyin ve kalp sağlığına zarar verir. Solunum yollarını tehdit eder. Astım, bronşit gibi hastalıklara yakalanma riskini artırır. Diş sağlığına zarar verir. Ağız kokusuna ve diş kayıplarına neden olur. İştah kaybı yapar. Kilo almayı engeller.

Vücudu savunmasız bir hale sokar. Mide ve barsak hareketlerini bozar. Gırtlak, mide kanseri riskini artırır. Eklem ve kas ağrılarına neden olur. Psikolojik olarak da kişiyi yorar. Depresyona karşı kişiyi savunmasız halde bırakır. Ruhsal hastalıklara yakalanma riskini artırır. Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkiler.

Kişinin kötü kokmasına neden olur. Erken yaşlarda kişiyi ölüme yaklaştırır. Bu zararlarından dolayı kesinlikle uzak durulması gereken gereksiz bir üründür. Manevi zararlarının yanı sıra maddi olarak da zararları çok fazladır. Çok para harcamanıza neden olur. Sigaraya başlamamak sizi bu zararlardan büyük oranda korur.

Sigarayı Bıraktıktan Sonraki Psikolojik Değişiklikler

Sigarayı bıraktıktan sonra sinirlilik, halsizlik, uykusuzluk gibi sorunlar yaşanabilir. Fakat bu sorunlar kalıcı değildir. Sigarayı tam anlamıyla bırakan bir kişi psikolojik olarak daha iyi hisseder. Uyku düzeni oluşur. Kaygı ve stres giderek azalır. Sevdikleriyle bir arada daha uzun ve mutlu yaşar.

Sigara bırakmak isteyenler elektronik sigara tercihinde bulunabiliyor. Detaylı bilgi için https://www.biraktim.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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