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17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:32

Suç örgütü lideri Oktar'ın sahte evlilik merakı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Örgüt lideri Oktar’ın üyelerine zorla yalancı şahitlik yaptırdığı anlaşıldı.

Suç örgütü lideri Oktar'ın sahte evlilik merakı
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Köksal AKPINAR / 2016 yılında Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Çarpıcı detaylara TRT Haber ulaştı.

BİMER’e ihbarda bulunuldu, müştekiler, mağdurlar ifade verdi.

25 örgüt üyesi etkin pişmanlıktan yararlandı. O isimler arasında Yıldız Arık da var. Arık uzun yıllar örgütün içindeydi. Operasyon sonrası tutuklandı, soruşturma savcısına her şeyi anlattı.

2009 yılında Filiz İnal, kızı Selda İnal’ı örgütten kurtarmak istiyordu. O dönem medyaya çok sayıda röportaj verdi. Ancak Oktar, Filiz İnal hakkında dava açtı. Örgüt elebaşı, Yıldız Arık’ı zorla tanık yaptı. Arık’a ifadesinde bu konu soruldu.

"Cezalandırılacağımı bildiğim için istemeyerek tanık oldum"

Arık ifadesinde, "Adnan Oktar susturmak için düzmece senaryolar oluşturup dava açıyordu ve bu kişileri yıldırmaya çalışıyordu. Bana verilen dilekçedeki hususları eksiksiz ezberleyip, mahkemede bu şekilde ifade vermemi bana söylediler. Bu şekilde ifade vermezsem eğer örgüt içinde cezalandırılacağımı bildiğim için ve ayrıca diğer iki kız kardeşime karşı da bir zarar geleceğini bildiğim için mecburen istemeye istemeye ifade verdim." dedi.

Örgütteki evlilikler ile ilgili de çarpıcı bilgiler paylaşan Arık ifadesinde ayrıca şunları söyledi;

"Örgütte eski zamanlarda ve şu an hali hazırda resmi nikahlı olanlar gerçek evlilik değildir. Adnan Oktar'ın talimatı ile Ulviye Didem Ürer aracılığı ile eşleştirme yapılmış nikahlardır. Bu tür evliliklerdendir."

Yıldız Arık, örgütün baskısıyla babasından kalma mülk ve aracını da kaybetti. Arık, Kasım 2018’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Kaynak: TRT Haber

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