Teknolojik Yerli Dedektörler

Yerli üretim olan ve yerli marka olarak dünyaya açılmış olan Nokta Makro Dedektör bu alanda üretmiş olduğu dedektörler ile adından söz ettirmiştir. Dünyada kullanılan birçok teknolojiye sahip dedektörlerin yerine geçen ve Türk markası olarak adını duyuran Nokta Makro Dedektör üretmiş olduğu teknolojik dedektörler ile dedektör kullanıcılarına farklı bir alternatif sunulmuştur. Profesyonel olarak ürettiği teknolojik dedektörler ile daha derinlerde arama yapma imkanı sağlayan, daha kaliteli arama yaparak daha başarılı sonuçlar elde etmenize imkan veren Nokta Makro Dedektör yer altındaki tüm nesneleri ve cisimleri görerek sizlere avantaj sağlıyor. Profesyonel bir şekilde arama yaptığınızda yer altında bulunan tüm metal özellikteki cisimleri bularak size gösteren dedektörleri üreten firma aynı zamanda servis hizmeti konusunda da harikalar yaratıyor. Yurt dışından ithal edeceğiniz herhangi bir ürünü servis ve bakım ihtiyacında en az bir ay süre beklemeniz gerekirken Nokta Makro Dedektör firmasından satın alacağınız herhangi bir dedektör modeli için 3 gün içerisinde servis hizmeti alabiliyorsunuz.

Daha fazla avantaja sahip olduğunuz ve daha kısa süre de servis hizmeti alabileceğiniz ile bir marka olan Nokta Makro Dedektör firması sizlere farklı dedektör modelleri ile hizmet veriyor. Vermiş olduğu ve üretmiş olduğu dedektörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1 ) Simplex Dedektör;

Dünya üzerinde sahip olduğu özelliklere nazaran en ekonomik dedektör olarak bilinen ve dünya genelinde kullanılan simplex dedektör IP68 sertifikasına sahiptir. Suya ve toza dayanıklı bir direktör olarak kullanabileceğiniz bu dedektörleri komple denize soktunuzda, havuz içerisinde gezdirerek arama yaptığınızda, denizde ve duş altına yıkadığınızda herhangi bir şekilde sudan etkilenmemektedir. Su geçirmeyen bir dedektör olarak su altı taraması yapabileceğiniz veya toprak altında su içerisinde bulunan tüm cisimleri tespit edebileceğiniz bu dedektör ülkemizde 2000 liraya satılırken muadili olan bir ürün ise yurt dışında en az 3 katı daha fazla bir fiyata satılmaktadır. Kaliteli ve teknolojik dedektörler üreten Nokta Makro Dedektör firması sunmuş olduğu ekonomik fiyatlar ile de sizleri avantaj sağlamaktadır.

2 ) PulseDive dedektör;

Su altı araması yapmak istediğinizde veya toprak içerisinde bulunan suyun içerisindeki cisimleri tespit etmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir dedektör türü olan PulseDiive dedektör günümüzün en modern özelliklerine sahip dedektör türüdür. Yurt dışında üretilmiş olan ürünler ile kıyaslandığında daha fazla özelliğe sahip olan ve su altındaki basınçtan etkilenmeden çalışan PulseDive dedektör çok ekonomik fiyatlarla sizlere sunulmaktadır. Su altı ekiplerinin kullandığı Alman ürünü olarak üretilmiş olan 30 metreye kadar su altında çalışabilen dedektörler su altındaki basınçtan etkilenirken PulseDive dedektör ise 60 metre derinlikte tespit eder ve basınçtan etkilenmeden çalışmaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de su altı araştırmaları yapan su altı ile ilgilenen kurum, kuruluş ve üniversiteler ve diğer özel kuruluşlar tarafından tercih edilen bir dedektör haline gelmiştir. Sunmuş olduğu teknolojik özellikler ile su altındaki cisimleri kolay bir şekilde kısa süre de tespit etmenizi sağlayan bu dedektör yurt dışındaki muadilleri ile kıyaslandığında oldukça ekonomik fiyatlara sizlere sunulmaktadır. PulseDive dedektör yurt dışındaki resmi kurumlarda su altı taramalarında kullanmaktadır.

3 ) İnvenio dedektör; günümüzde teknolojinin ulaştığı son nokta olarak bilinen İnvenio dedektörde aradığınız her özellik bulunmaktadır. Dedektör kullanıcıların hayal ettiği bütün özelliklerin yer aldığı bu dedektör toprağın altındaki ürünleri ve nesnelere bulunduğu derinlikte tespit ederek sizlere sunmaktadır. Dünyada en uzak derinlikte çalışabilen altın dedektörleri ve define dedektörleri olmanın yanı sıra bulmuş olduğu nesnenin şekline santimi santimine çizerek size gösteren dedektör aynı zamanlar nesnenin değerli mi veya değersiz mi olduğunu da sizlere söylüyor. Yapay zekaya sahip olan bu dedektör ayrıca tespit etmiş olduğu ürünün hangi sınıf metale ait olduğunu da sizlere söyleyerek çalışmanıza devam edip etmeyeceğini konusunda avantaj sağlıyor. Yapay zeka ile çalışıyor olması ve internete bağlanması yazılım güncellenmesi konusunda sizlere avantaj sağlamaktadır. Profesyonel bir teknoloji ile çalışan bu dedektör aynı zamanda uzaktan bağlantı imkanını da sizlere sunuyor. Kablosuz bağlantı yapabileceğiniz bu ürün aynı zamanda dinamik ve statik arama modlarına sahip olduğu için size kolaylık sağlamaktadır. Arama yapacağınız nesneye göre spesifik olarak hedef seçebileceğiniz modlar ile aramalarınızı daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Profesyonel bir ürün olarak tasarlanmış olan Nokta Makro Dedektör ürünlerinden bir tanesi olarak dünya pazarında sunulmuş olan İnvenio dedektör Ayrıca profesyonel olarak kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Kaliteli bir ara yüze sahip olan dedektör ekranına aramak istediğiniz nesnenin sınıfını girerek otomatik arama başlatabilirsiniz. Her anlamda sizlere avantaj sağlayan bu dedektörü satın almak istediğinizde yurt dışından ithal edilecek muadil bir detektöre ödemeniz gereken ücretin dörtte biri kadar ücret ödemeniz gerekiyor. Teknolojik olarak daha fazla özelliğe sahip olmanızı sağlayan ve aynı zamanda daha ekonomik fiyatlar ile sizlere sunulan bu ürüne sahip olduğunuzda aradığınız nesneleri daha kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz.