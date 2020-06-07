THY EuroLeague'de Transfer Çılgınlığı

Pandemi salgını nedeni ile 2019-2020 sezonuna devam edilmeme kararı veren EuroLeague yönetimi, kararı paylaşmasının ardından resmi olarak transfer sezonunun başlamasını sağladı. Birçok kulüp, pandemi salgını nedeni ile alınan önlemler neticesinde bütçe daralmasına giderek transfer döneminde sakin kalırken, Rus devi CSKA Moskova gibi takımlar transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 1xbet giriş

CSKA Hızlı Başladı

EuroLeague takımları arasında başarılı bir performans çizerek birçok basketbol sever tarafından ilgiyle takip edilen CSKA Moskova, transfer döneminin açılması ile birlikte hızlı bir atak gösterdi. Geçtiğimiz sene de resmi bir teklif sunmasına rağmen fiyat konusunda anlaşamadığı Olympiacos yıldızı Nikola Milutinov ile anlaşma sağlayan Rus takımı, transferde mutlu sona ulaştı. 1xbet giriş

Fenerbahçe'de Obra Sessizliği

Transfer dönemlerini çalkantılı bir süreç ile geçiren Fenerbahçe'de ise, transfer döneminin açılmış olmasına rağmen derin bir sessizlik yaşanıyor. Pandemi salgını nedeni ile ülkesine dönen ve henüz Türkiye'ye dönmeyen Fenerbahçe Basketbol Takımı Koçu Obradoviç, Fenerbahçe'nin transferlerine yön verecek kişi olacağından ülkeye tekrar dönmesi bekleniyor. 1xbet giriş

Efes'e Forvet Takviyesi

2019-2020 sezonu içerisinde başarılı bir grafik çizerek Avrupa basketboluna iz bırakan bir diğer Türk takımı Anadolu Efes ise, transfer döneminin başlaması ile birlikte forvet arayışlarına başladı. Sezon içerisinde birçok oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeni ile hedeflerine engel koyulan Efes, sezon sonunda tüm forvetlerinin sözleşmesinin bitmesi nedeni ile forvet arayışına başladı.