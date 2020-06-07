GÜNCEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Haziran 2020 Pazar 14:18

THY EuroLeague'de Transfer Çılgınlığı

THY EuroLeague'de Transfer Çılgınlığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Pandemi salgını nedeni ile 2019-2020 sezonuna devam edilmeme kararı veren EuroLeague yönetimi, kararı paylaşmasının ardından resmi olarak transfer sezonunun başlamasını sağladı. Birçok kulüp, pandemi salgını nedeni ile alınan önlemler neticesinde bütçe daralmasına giderek transfer döneminde sakin kalırken, Rus devi CSKA Moskova gibi takımlar transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 1xbet giriş

CSKA Hızlı Başladı

EuroLeague takımları arasında başarılı bir performans çizerek birçok basketbol sever tarafından ilgiyle takip edilen CSKA Moskova, transfer döneminin açılması ile birlikte hızlı bir atak gösterdi. Geçtiğimiz sene de resmi bir teklif sunmasına rağmen fiyat konusunda anlaşamadığı Olympiacos yıldızı Nikola Milutinov ile anlaşma sağlayan Rus takımı, transferde mutlu sona ulaştı. 1xbet giriş

Fenerbahçe'de Obra Sessizliği

Transfer dönemlerini çalkantılı bir süreç ile geçiren Fenerbahçe'de ise, transfer döneminin açılmış olmasına rağmen derin bir sessizlik yaşanıyor. Pandemi salgını nedeni ile ülkesine dönen ve henüz Türkiye'ye dönmeyen Fenerbahçe Basketbol Takımı Koçu Obradoviç, Fenerbahçe'nin transferlerine yön verecek kişi olacağından ülkeye tekrar dönmesi bekleniyor. 1xbet giriş

Efes'e Forvet Takviyesi

2019-2020 sezonu içerisinde başarılı bir grafik çizerek Avrupa basketboluna iz bırakan bir diğer Türk takımı Anadolu Efes ise, transfer döneminin başlaması ile birlikte forvet arayışlarına başladı. Sezon içerisinde birçok oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeni ile hedeflerine engel koyulan Efes, sezon sonunda tüm forvetlerinin sözleşmesinin bitmesi nedeni ile forvet arayışına başladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Yeni Maske Düzenlemesi Türkiye’de Yeni Maske Düzenlemesi
Teknekiralama.com.tr ile En Özel Günleriniz Muhteşem Fırsatlarla! Teknekiralama.com.tr ile En Özel Günleriniz Muhteşem...
Türkiye'nin Normalleşme Sürecindeki Güncel Haberler Türkiye'nin Normalleşme Sürecindeki Güncel...
Sağlık Ve Doğa Turizminin Buluşması: Kızılcahamam Neredekal’da En uygun otel fiyatlarıyla Sağlık Ve Doğa Turizminin Buluşması: Kızılcahamam...
Geleneksel Tanıtım Mecrası Geleneksel Tanıtım Mecrası
Petek Temizliği İstanbul Petek Temizliği İstanbul
THY’nın Uçuş Listesi Urfalıları Kızdırdı! THY’nın Uçuş Listesi Urfalıları Kızdırdı!
İndirimli Bayan Çanta Modelleri İndirimli Bayan Çanta Modelleri
Hızlı temizlik için püf noktalar nelerdir? Hızlı temizlik için püf noktalar nelerdir?
Afrika Örgüsü Fiyatları 2020 Afrika Örgüsü Fiyatları 2020
Anlık Türkiye Gündemi ve Gelişmeler Anlık Türkiye Gündemi ve Gelişmeler
Hayır Lokması Fiyatları Hayır Lokması Fiyatları
Sedat Peker Vatan Partililerle Yemek Yedi, Peşi Sıra Bomba Açıklamalar! Sedat Peker Vatan Partililerle Yemek Yedi, Peşi Sıra...
Sedat Peker Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliğinde On Binlere Seslendi! Sedat Peker Ahıska Türkleri'ni Anma Etkinliğinde...
Deniz Tunca Medya bir ilke imza attı Deniz Tunca Medya bir ilke imza attı
Yukarı Çık
banner691

Türkiye’de Yeni Maske Düzenlemesi

Haberi Oku