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28 Mart 2020 Cumartesi 21:19

THY’nın Uçuş Listesi Urfalıları Kızdırdı!

Türk Havayolları Genel Müdür Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye’de sadece 14 büyükşehire uçuş gerçekleşecek. 

THY'nın Uçuş Listesi Urfalıları Kızdırdı!
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Türk Havayolları Genel Müdür Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye’de sadece 14 büyükşehire uçuş gerçekleşecek. Pazartesinden başlayacak uçuş tarifesinde hangi kritelerin alındığı açıklanmadı.

Bilal Ekşi tarafından açıklanan iller bu şekilde,

*İç hatlarda Pazar 00.01’den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

✈️ İstanbul
✈️ Ankara
✈️ Samsun
✈️ Trabzon
✈️ Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir

İllerin belirlenirken hangi kriterlerin göze alındığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Nüfusa göre yapılmamış Çünkü nüfusa göre yapılsaydı Urfa bu listede gösterilen birçok büyükşehirden büyük bir nüfusa sahip, Hatta Urfalılar THY’nin bu kararına ciddi bir tepki gösterdi. Urfa Haber sitelerinde yer alan haberlere göre Urfalılar konudan ciddi bir rahatsızlık duymuş görnüyor. (kaynak:urfahabertv.com)

Tepkiler Sosyal medya üzerinden de devam etti. İşte sosyal medya kullanıcılarnın bazı ifadeleri bu şekildedir.

‘’Bence kısır şehir gündeminden kurtulup THY'nin yeni uçuş programına yoğunlaşalım. Bu şehir nüfus olarak 3 Erzurum, Malatya ve Trabzon, 2 Samsun ve Van büyüklüğündedir. Gelin hepimiz enerjimizi bu konuya harcayalım. Siyaset yapmadan birbirimizi kırmadan hep beraber.’’ (twitter)

Yayınlanan listede bir çok ilden büyük olmasına rağmen Listede Urfa’nın olmaması nedeniyle tepkiler sosyal medyada ve haber sitelerinde eletştirilmektedir.  Bazı haber siteleri Milletvekillerini suçlarken, bazıları ise Urfa’nın yöneticilerini sorumlu tutuyor.

Türk Hava Yolları şirketi de ise pazartesiden itibaren listeden açıklanan 14 ile uçuş yapacak. Diğer illerin uçuşu iptal edildi. Aynı zamanda diğer uçak şirketlerinin uçuşları devam edecek uçuş kısıtlaması sadece THY tarafından duyuruldu.

THY tarafından Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler internet sitesinden detaylı olarak yayınlandı. Yurtiçi ve Yurtdışı uçuşları hakkında bilgi almak için THY sitesini ziyaret edebilirsiniz

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