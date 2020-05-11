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11 Mayıs 2020 Pazartesi 02:21

Türkiye'nin Normalleşme Sürecindeki Güncel Haberler

Korona virüs ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan AVM, berber ve kuaför gibi güzellik salonlarının açılması Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

Türkiye'nin Normalleşme Sürecindeki Güncel Haberler
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Türkiye'de korona virüs ile önlem kapsamında kapatılan berber ve kuaför gibi güzellik salonlarının yanı sıra alışveriş merkezleri de pazartesi gününden itibaren kontrollü bir şekilde açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan, berber, kuaför, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs 2020 tarihinde kontrollü olarak açılacağını belirtti.

Son dakika haberler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde valiliklere gönderilen genelgeye göre, bu işletmeler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kuaför, berber ve güzellik salonları çalışanları maske kullanacak, müşteriler ise uygulanacak işlem çerçevesinde maske çıkarabilecek. Yan yana iki müşterinin kabul edilmeyeceği bu süreçte, iş yeri içerisinde en fazla bir müşterinin bekleme yapmasına müsamaha edileceği belirtildi.

Bu tarz işletmelerde müşterilerin temas ettiği bölgeler dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfekte süreci tekrar edilecektir. Her müşteri için steril eldiven takılmasının zorunlu olduğu bu süreçte, tek kullanımlık havlu ve önlük kullanılacaktır.

Hizmet almak isteyen müşteriler için kullanılacak malzemeler işlem sonrasında sterilizasyon sürecinden geçirilecek, bu ürünler steril edilmeden başka müşterilerde kullanılmayacak. Haberler kapsamında müşterilerin kendi kişisel malzemelerini yanında getirebileceği ve bu detayın randevu sürecinde müşteriye bildirileceği iletildi.

Jilet ve ustura ile berberlerde yapılan sakal tıraşı hizmeti geçici olarak yapılmayacak, saç kesimi sonrasında saç temizleme için kullanılan araç ve gereç kullanımı geçici olarak durdurulacaktır. Kadın kuaförlerinde ise makyaj, cilt bakımı ve kalıcı makyaj hizmetleri de geçici süreliğine yapılmayacak.

Alışveriş Merkezleri De Kontrollü Olarak Açılıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan AVM'ler, yarından itibaren kontrollü olarak halkın kullanımına açılıyor. En son haberler arasında yer alan bu bildiriye göre, AVM içerisinde yer alan restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü faaliyet göstermeyecek, diğer sektörler hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık Bakanlığı AVM içerisinde uyulması gereken hijyen kurallarını da belirledi. Bu kurallara göre, AVM içerisinde yer alan birçok bölgeye Kovid-19 önlemleri içeren afişler asılacak, uygun bölgelere ise el antiseptiği konulacak.

Her 10 metrekareye bir kişinin alınacağı bu sistemde, bu sayıdan fazla kişinin AVM'lere girilmesine izin verilmeyecektir. AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 derece üstünde olan müşteriler içeri alınmayacak ve sağlık kuruluşlarına gitmesi istenecek.

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