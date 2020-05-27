Türkiye’de Yeni Maske Düzenlemesi

Güncel haberler üzerinden gazete ve haber başlıklarını okurlarla buluşturan Haber365 üzerinden günün gündem başlıklarını ve detaylarını öğrenebilirsiniz. Mart ayından bu yana vatandaşın yakındığı ve maske düzenlemesi üzerine gelen açıklamalar sonrası ücretli ve ücretsiz alacağı üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ve bayram sonrası da maskeyle ilgili yeni düzenlemeler olacağı üzerine bilim kurulunun toplantıları devam ediyor.

Maskesiz Sokağa Çıkma Kısırlaması

Çek Cumhuriyeti’nin ilk olarak devreye soktuğu bu işlem sonrası, salgın ülkede seyrek bir şekilde ilerledi. Salgının ilk çıktığı andan itibaren, bütün vatandaşların dışarı maskesiz çıkamama şartını ortaya koyan Çek devleti, bu sayede salgını da kontrol altına aldı. İlk zamanlar Türkiye’de maske takmanın doğru olmayacağını, sadece hastaların takması gerektiğini açıklayan bilim insanları, bir süre sonra herkesin takması gerektiği üzerine kafalarda karışıklıklar yarattı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın da gazete manşetleri üzerinde yer alan açıklamasında ‘’Maske var yasak yok’’ vurgusu yapıldı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bu günlerde, salgının da hafifleyeceği ön görülüyor.

Covid-19 Salgınında Sok Dakika

Vaka sayısının azalmasıyla ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşın dışarıya çıkma kısıtlamalarına uymaması durumuna karşı uyarılarda bulunan sağlık kurulu, özellikle bayramda bütün illerde sokağa çıkma yasağını genelge olarak yayınlandı. Bu hem şehirler arası kısıtlama hem de şehir içi dolaşımın azalmasıyla salgının yaygınlaşmasını engellemek için gerekli bir önlem olarak görülüyor. Ekonomik ve sağlık alanındaki son dakika ve gelişmeleri de takip eden bu dönemde, bayram alışverişi aynı zamanda çalışma alanlarındaki değişiklikler de yeni gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Bu dönemde yeni gelişmeler ve açıklamalar sağlık bakanlığı tarafından beklenirken, bayramdan sonraki evrede alınacak yeni önlemler 3 Haziran’da açıklanacak.

3 Haziran’da Bilim Kurulu Toplantısı

15 günlük kısıtlamanın devam edeceğini 20 Mayısta açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişmeleri ve yeni dönem normalleşme üzerine hangi önlemlerin alınacağını 3 Haziran tarihinde açıklacağını duyurdu. Bu süreçte salgının ilerlemesi ve önlemlerin faydası üzerine gözlem yapılarak, yeni önlemler ve kısıtlamalarla ilgili açıklamaların yapılması Türkiye’deki herkesin merakla beklediği haberler arasına yer alıyor.

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