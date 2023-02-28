Güneş'in gündemle ilgili önemli bir açıklama yapması bekleniyor
Şenol Güneş, Feghouli'nin durumunu kontrol etmenizi söyledi, Ocak ayına fiziksel olarak hazır mı? Mali durumunu gösteren araştırma talep etti. Takuma Asano isimli oyuncu gündemde, bir dönem Giresunspor'da kalıp, Partizan döneminde Bochum'a geçmek ve nabzını ölçmek istiyor. Cengiz Ünder ismi Beşiktaş'ta birçok yönden yazılıyor ancak menajerine göre gelen son bilgiler şöyle; Cengiz Ünder son ana kadar Türkiye'yi düşünmedi. Türkiye'de oynamak gibi bir niyeti yok. Marsilya'da Tudor'larla mücadele etti ama pes etmedi. İsviçre, Dünya vebahis Kupası G Grubu ilk haftasında Kamerun ile karşı karşıya geliyor. Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İsviçre 1-0 kazandı. İsviçre adına galibiyet golünü 48. dakikada Blair Donald Embolo kaydetti. Kamerunlu Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Nkudu, 74. dakikada Ekambi'nin yerine oyuna girdi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu yıldız Vincent Abubakar da Nkudu ile birlikte Bayern Münih'in yıldızı Chowpo Moting'in yerine yedek kulübesine girdi.
İsviçre'nin Türk teknik direktörü Murat Yakın, oyuncularını sık sık taç çizgisinden uyarıyor.
Bu sonuçla İsviçre, grupta 3 puanla liderliğini sürdürüyor. Kamerun son sırada. Grup aşamasındaki bir diğer maçta Brezilya, perşembe günü saat 22:00'de Sırbistan ile karşılaşacak. İsviçre, grup aşamasındaki bir sonraki maçında Brezilya ile karşılaşacak. Kamerun, Sırbistan ile karşılaşacak. Beşiktaş'a geçtikten sonra milli takıma seçilen Tayyip Talha Sanuqi, ligin ikinci yarısını dört gözle bekliyor Adana Demir Spor'dan sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tajp Talha Sanuqi, imajını sabitledikten sonra , Yipu Talha Sanucci kısa vebahis giriş sürede Blackhawks'ın ilk 11'ine yükseldi ve ardından milli takıma girdi. Çekya milli takımıyla ilk maçına çıkan genç stoper çok mutlu... Yetenekli oyuncunun perşembe günü oynanacak antrenmanda milli takıma moral vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın Dünya Kupası tatilinde düzenleyeceği hazırlık kampı programı açıklandı. İşte Beşiktaş kamp programı: "Futbol A takımımız, FIFA Dünya Kupası kapsamında Spor Toto Süperliga'ya verilen aradan yararlanarak hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yapacak Siyah-beyazlılarımız Antalya Dostluk Maçlarında İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampında Charleroi ve kulüpleri ile antrenman kampında olacak.