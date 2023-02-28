Güneş'in gündemle ilgili önemli bir açıklama yapması bekleniyor

Şenol Güneş, Feghouli'nin durumunu kontrol etmenizi söyledi, Ocak ayına fiziksel olarak hazır mı? Mali durumunu gösteren araştırma talep etti. Takuma Asano isimli oyuncu gündemde, bir dönem Giresunspor'da kalıp, Partizan döneminde Bochum'a geçmek ve nabzını ölçmek istiyor. Cengiz Ünder ismi Beşiktaş'ta birçok yönden yazılıyor ancak menajerine göre gelen son bilgiler şöyle; Cengiz Ünder son ana kadar Türkiye'yi düşünmedi. Türkiye'de oynamak gibi bir niyeti yok. Marsilya'da Tudor'larla mücadele etti ama pes etmedi. İsviçre, Dünya vebahis Kupası G Grubu ilk haftasında Kamerun ile karşı karşıya geliyor. Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İsviçre 1-0 kazandı. İsviçre adına galibiyet golünü 48. dakikada Blair Donald Embolo kaydetti. Kamerunlu Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Nkudu, 74. dakikada Ekambi'nin yerine oyuna girdi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu yıldız Vincent Abubakar da Nkudu ile birlikte Bayern Münih'in yıldızı Chowpo Moting'in yerine yedek kulübesine girdi.

İsviçre'nin Türk teknik direktörü Murat Yakın, oyuncularını sık sık taç çizgisinden uyarıyor.