Güneş ve ekibi için tek çıkış yolu kazanmaktır

TAKİP ET

Aksi takdirde, işler gerçekten karmaşık hale gelebilir. Kötü futbolla morali bozulan ve Antep'in iki puan kaybettiği Beşiktaş, taraftarı önünde çıkış yolu arıyor. Bir bakıma köprüden önceki son çıkış gibi.

Her zaman tartışılır. Antrenörün maç skoru üzerindeki etkisi nedir? Genel kanı yüzde on beştir. Bu akşamki maçta işler biraz farklı. Neredeyse yüzde yüz! Önemli olan Şenol Güneş ve ekibinin takımı nasıl motive ettiği. Bu durum son haftalarda fiksturbet büyük bir engel olarak karşımıza çıktı. Ek olarak, sahada 11. sıra için bir sonraki hamle doğrudan tahtaya yansıtılacaktır. Ghezzal ve Saiss sakatlandı. Her iki oyuncu da büyük ve stil sahibi isimler. Ancak bugünlerde Beşiktaş kadrosundaki herkes orada. Taraftarın önünde olacaklar ve sahaya yüreklerini koyacaklar. Yine de Weghorst, Cenk, Gedson, Redmond ve Dele Alli'nin performansları önemli. Bu önemli oyunlarda büyük isim oyuncuları ortaya çıkıyor. Çıkamasan da sonucu kimseye söyleyemezsin.