Güneş ve ekibi için tek çıkış yolu kazanmaktır
Aksi takdirde, işler gerçekten karmaşık hale gelebilir. Kötü futbolla morali bozulan ve Antep'in iki puan kaybettiği Beşiktaş, taraftarı önünde çıkış yolu arıyor. Bir bakıma köprüden önceki son çıkış gibi.
Her zaman tartışılır. Antrenörün maç skoru üzerindeki etkisi nedir? Genel kanı yüzde on beştir. Bu akşamki maçta işler biraz farklı. Neredeyse yüzde yüz! Önemli olan Şenol Güneş ve ekibinin takımı nasıl motive ettiği. Bu durum son haftalarda fiksturbet büyük bir engel olarak karşımıza çıktı. Ek olarak, sahada 11. sıra için bir sonraki hamle doğrudan tahtaya yansıtılacaktır. Ghezzal ve Saiss sakatlandı. Her iki oyuncu da büyük ve stil sahibi isimler. Ancak bugünlerde Beşiktaş kadrosundaki herkes orada. Taraftarın önünde olacaklar ve sahaya yüreklerini koyacaklar. Yine de Weghorst, Cenk, Gedson, Redmond ve Dele Alli'nin performansları önemli. Bu önemli oyunlarda büyük isim oyuncuları ortaya çıkıyor. Çıkamasan da sonucu kimseye söyleyemezsin.
Dünya ve/veya Türkiye futbol maçları 29 Aralık Perşembe günü devam edecek. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? Todo Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Edin Viska'yı köprücük kemiği kırılarak oyundan attı. Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Les Bleus de Bordeaux takımında ilk onbirin sahibi Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki Bosnalı fiksturbet giriş futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından omzunda çıkık veya kırık bulunan Visca'nın son durumunun kulüp tarafından açıklanacağı öğrenildi. Ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında kolunu kıran Edin Visca, 3 aydır yok. Edin Visca'nın sakatlığı hakkında bilgi veren Avcı, "Edin'in köprücük kemiği kırılmış. Önceden kolundaydı, şimdi köprücük kemiğinde. Yarın ameliyat olup olmayacağıma karar vereceğim. Bazen bir oyuncuyu kaybedersiniz ve onlar için üzülürsünüz ama bunun gibi maçları kaybetmek de beni zihinsel olarak tüketir. Edin'e geçmiş olsun dedim. " Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı, sözleşmesinin 2024 yılında, 30 Haziran 2026'ya kadar sona ereceği belirtildi. Verratti, 398 maçta forma giydi.