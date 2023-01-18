Güney Kore ordusundan Kim Chuan Sangmu

24 yaşındaki forvet, Joo Min-kyu'ya 17 golle ligin en çok gol atan oyuncusu oldu. Jin Quan ligde zar zor kalsa da Zhao bu takımda 13 gol kaydetti.

Dünya Kupası öncesinde FIFA, maçlara oyuncu gönderen takımlara her gün ödeme yapacağını açıklamıştı.

En oynanabilir Seth

Kara Kartal'da Atiba Hutchinson (Kanada), Romain Saiss (Fas), Wout Weghorts (Hollanda), Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun) ilk doğramada yer aldı. Beşiktaş'ta ise Romances oyunun en iyi oyuncusuydu. Faslı tabii ki yarı finalde Fransa'ya betkanyon yenildi. Yani Dünya Kupası'nda forma giyen siyah beyazlılar gitti.

Devleri geride bıraktılar

Çin Süper Ligi'nde kupaya oyuncu gönderen en karlı takım Beşiktaş oldu. Blackhawks 1.05 milyon dolar kazandı. Galatasaray 512.000 $ ile ikinci sırada yer alırken, geri kalanı şu şekilde ayrıldı: Hatayspor: 429.000 $, Fenerbahçe: 296.000 $, Keçerisspor: 273.000 $, Trabzonspor: 210.000 $.

Weghorst kadroda

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımını temsil eden Wout Weghorst, etkinlikte ülkesine önemli katkılarda bulundu. Arjantin'e karşı çeyrek finalde 2 gol atan tecrübeli forvet, takımın elenmesine engel olamadı. 30 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak.

Muleka'nın geleceği belli

Takıma yazın katılan Jackson Muleka, geride kalan 12 maçta 5 asist ve 1 asist yaptı. 23 yaşındaki forvetle Fransa'nın da ilişkisi olduğu iddia edildi. Ancak betkanyon giriş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kongolu oyuncuyu takımda tutmak istediği açıklandı.

Kamp sonu

Antrenman kampı, Giresunspor Beşiktaş ile Antalya antrenman kampının son ön elemeleri ile sona erdi. Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı iki hazırlık maçında İstanbul Spor'u 4-0 yenip Fatih Karagümlük ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş Antalya kampında 3 maç kaybetti. Bu süreçte Siyah Beyazlılar, Belçikalıları Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor'u 5-3 mağlup etti.

KUPA BİLETLERİ SATIŞTA

Siyah Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. ön eleme mücadelesinde 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Bu anlamda biletler dün satışa çıktı. Biletlerin 120 TL ile 2000 850 TL arasında değiştiği anlaşılıyor.