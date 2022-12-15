Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Hulusi Şahin, çalışmaların devam ettiği Güney Kuşak Yolu'nda inceleme gezisinde bulundular.

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  • 15.12.2022 17:03
  • Güncelleme: 15.12.2022 19:09
Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri, çalışmaların devam ettiği Güney Kuşak Yolu’nda inceleme gezisinde bulundu. Güney Kuşak Yolu çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Güney Kuşak Yolumuz, Beydağı Kentsel Dönüşüm alanımızın bulunduğu bölgedeyiz. Bu alanda yaklaşık 923 konut ve 38 iş yeri çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda da 50 metre genişliğindeki yine Derme kanalımızın da içinde bulunduğu bir yolumuz var. Güney Kuşak Yolumuz Çöşnük Kavşağı’nda başlayarak, Adıyaman yoluna kadar devam ediyor. Yaklaşık 6 kilometrelik kısmında zeminde tesviye ve hafriyat kaldırma çalışmalarımız var. Ocak ayında Derme Kanalı çalışmalarına başlamış olacağız. Yılsonuna kadar da alt yapı, kanalizasyon, içme suyu ve diğer çalışmaları tamamlayıp asfalt çalışmalarına yetiştirmiş olacağız” dedi.

“Yol medeniyettir”

Malatya’da ulaşım ve trafik sorununun çözümü noktasında yeni yollar, bulvarlar ve kavşak düzenlemeleri yaptıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Yol medeniyettir. Malatya hakikaten tek arterli ve tek akslı uluslararası, şehirlerarası bir yolla ve şehir içi tek aksa hapsedilmişti. Bu da trafikte önemli bir sıkışıklığı da beraberinde getiriyordu. 2019 yılında yaptığımız alan araştırmasında Malatya’nın birinci sorunu yüzde 87,5 trafik ve ulaşım sorunu olarak çıktı. O dönemde kayıtlı araç sayısı 120 bin civarındaydı. Şimdi ise 210 bin kayıtlı araç bulunuyor. Şimdiki kayıtlı araç sayısı ile o dönemdeki yola hapsolsaydık şu anda Malatya’da trafik felç olmuştu. Biz öncelikle Anayurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı’yla mevcut aksı hafifletip, akabinde de bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu bir taraftan da Güney Kuşak Yolu çalışmaları, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımızla Kuzey Çevre Yolu çalışmaları başlatıldı. Kuzey Kuşak Yolu ihalesi yapıldı. Önümüzdeki Haziran ayında Kuzey Kuşak Yolu’nu Elazığ yolundan Sivas yoluna bağlayarak, hem mevcut Kuzey Çevre Yolunun yükünü hafifletmek noktasında hem de Malatya trafiğinin rahatlatılması noktasında Kuzey Kuşak Yolu’nun faaliyete geçirilmesi planlandı.

Güney Kuşak Yolu’nda sert kaya ve mermer olan bu zeminde yapılan kontrollü patlatmalarla hafriyatının çıkarılıp, yol aksına uygun bir hale getiriliyor. Akabinde ise Derme kanalının ortaya alınarak, hem bir görsel güzellik anlamında hem de yaklaşık 50 metre genişliğinde iki tarafı yol olarak açılacaktır. 2023 yılının sonunda büyük bir kısmının bitirilmesini planlamaktayız. Bildiğiniz gibi bu kentsel dönüşüm uzun yıllardan beri bir türlü bitirilememişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşme muhacereti içerisinde buradaki binaların bir an evvel yapılarak, insan yaşamına uygun olması formatında ve yatay mimarinin esas alınması noktasına 923’ü konut, 38’i de iş yeri olmak üzere çalışmalar yapıldı. Çalışmalar bitti, inşallah Mayıs ayı gibi hak sahiplerine teslim edilmesi, yol akslarının açılması ve kanalın da ortaya alınması Malatya’da hem bir görsel güzellik anlamında hem de ulaşımın rahat ve güvenli olması anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ben bu çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımıza, ilgili firmaya, mesai arkadaşlarıma Malatya halkı adına teşekkür etmeyi de bir borç biliyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni bir yaşam alanı kazanılıyor”

Vali Hulusi Şahin ise Güney Kuşak Yolu çalışmasıyla yeni bir yaşam alanı kazandırıldığını söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle beraber, Malatya’nın iki büyük sorununa çözüm noktasında büyük hizmet sağlayacak olan çalışmaları birlikte gezme fırsatı bulduk. Bu iki sorunun biri trafik, ikincisi de bizim deprem gerçeğine karşı bina mutlaka stoğumuzun yenilenmesi konusudur. Aslında buradaki çalışmalar ikisine birden hizmet ediyor. Hem trafik yönünden yeni bir aks üretiyor, yani tarihi Battalgazi ve tarihi Yeşilyurt ilçelerimizin merkezlerini Beydağı eteklerinden bağlıyor. Yeni bir aks kazanılıyor, yeni bir yaşam alanı kazanılıyor. Aynı zamanda da büyük bir kentsel dönüşüm, burada Beydağı ve Yamaç mahallelerimizde yürüyor ve bu yol aynı zamanda onlara da hizmet ediyor. Bu manada iki çok önemli meselemiz üzerinde en çok emek vermemiz gereken biri trafik diğeri de yapı stokunun yenilenmesi konusunda çok önemli çalışmaları bu bölgede görüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında trafik konusunda da bir rahatlama sağlayacağız. Yapı stokunun yenilenmesinde de burada yapılanların yanı sıra vatandaşlarımızın da kendi binalarının yenilenmesi konusunda çaba göstermesi lazım. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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