Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan doğa harikası Günpınar Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan doğa harikası Günpınar Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar şelalesi her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Darende ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Günpınar Şelalesi, kanyonu , yüksek kayalıkları , doğal oluşumlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve yerli yabancı turistlerin de uğrak mekanı haline gelen şelale her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Hoca ve arkadaşlarıyla birlikte şelaleyi ziyarete geldiklerini belirten Kur’an kursu öğrencesi Muhammed Berat Kara şelalenin doğallığına dikkat çekerek bölgeyi gezmeye devam edeceklerini söyledi.

Kurs hocaları ise Darende’de bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek şelaleyi her yıl ziyaret edip doğal güzelliklerden istifade etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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