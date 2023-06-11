Gürkan: Buğday Pazarı Esnafını ziyaret etti

Buğday Pazarı esnaflarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Malatya büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esnafımız için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Buğday Pazarı esnafını ziyaret etti. Burada esnafların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Gürkan, esnafların sorunlarının çözümü noktasında ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Gürkan’ın her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Başkanımıza Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yapımı konuşunda göstermiş olduğu iradeden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir projedir, Türkiye’de böyle bir projenin emsaline az rastlanır. Bilindiği üzere Buğday Pazarındaki arkadaşlarımız sıkıntılı bir alanda hizmet vermeye çalışıyor. Buradaki sorun ve problemleri de her fırsatta başkanımıza iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise esnaflar için birçok noktada geçici işyerlerinin kurulduğunu söyledi. Şehri kendi küllerinden yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Gürkan, “Tabii bu konuda vizyonel bakış anlamında ön görü noktasında Fidancılar Sitesini yaptık. Arasa dediğimiz buğdaycıları yaptık. Muhasebecileri MATİM İş Merkezine yerleştiriyoruz. 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulunun yanına 200 iş yeri yaptık. Belediyemizin yanına yaklaşık 350 adet iş yeri yaptık. Yeni Sanayi Sitesinde bakırcı esnafımıza 200 dükkân yapıyoruz. Kuyumcu esnafımıza Cumhuriyet Meydanının altındaki otoparkı, dükkân şekline getirdik. Üstünü ayrı bir çarşı yaptık. Meydanlara, yol güzergâhlarına ayrı iş yerleri yapıyoruz.” dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde lisanlı depo yapıldığını ve Borsa ile istişare içerisinde Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin yaptıklarını belirten Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buğday, arpa gibi halk arasında arasa dediğimiz ticarethaneler yaptık. Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde yaklaşık olarak bin tane iş yerimiz vardır. İş yerlerinin haricinde, konferans salonları, güvenlik merkezleri, sağlık merkezleri, lisanslı depolar bulunuyor. Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezinin bir tarafında Kuzey Çevre Yolu bir tarafında da Kuzey Kuşak Yolu bulunuyor. Hakikaten lokasyon anlamında Türkiye’nin en güzel yerlerinden bir tanesidir ve belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük tesisidir. 6 Şubat’ta bir depremle karşılaştık ve bu depremden hepimiz etkilendik. Türkiye etkilendi, dünya etkilendi. O nedenle el ele vereceğiz. Bu yara büyük bir yara kişilerin kendi başına üstesinden geleceği bir yara değil. O nedenle devletimizin imkânlarını esnafımızın lehine kullanma noktasında üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Sizler de taşın altına elinizi koyacaksınız. İnşallah güzel bir merkezde ticaretimizi devam ettiririz diye düşünüyorum”