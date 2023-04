Gürkan, 'Malatya'da 88 noktada konut ihaleleri yapıldı, inşaatlara başlandı'

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri çalışması kapsamında Akçadağ ilçesinin Aydınlar ve Ören Mahallelerini ziyaret ettiler.

Aydınlar Mahallesi Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Aydınlar Mahallesinde vatandaşlarla yaptığı sohbette deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Akçadağ’da 46 lokasyonda toplam 2 bin 300 konut yapılacak. 1697 konutun ihalesi de başladı, Aydınlar Mahallesi’nde olduğu gibi. Netice itibari ile devletimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve yerelde de bizler, vatandaşlarımızın aç ve açıkta bırakmaması noktasında vatandaşlarımıza gerekli hizmetlerin yapılarak normal hayatlarına dönmeleri noktasında şehrimizin her tarafında yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan şu şekilde konuştu; “Malatya’nın 88 lokasyonunda ihaleler yapıldı. Konutlar yapılmaya başlandı. Akçadağ’da da 46 lokasyonda ihaleler yapıldı ve köy evleri yapılmaya başladı. 1697 tanesine başlandı. 2 bin 300 tanesinin de ihalesi yapıldı. İnşallah onlarda en kısa zamanda yapılacaktır. Vatandaşlarımızın şu anda mutazarrır olmasına gerek yok. Aydınlar Mahallesi Muhtarımız ile yaptığımız görüşmede 101 evin ağır hasarlı, yıkık olduğunu ama 51 konutunda inşasına başladığını söyledi. Tabii bu rakam 1. Etabı kapsıyor. Vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Evleri enkaz olan yıkılan, ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın da evleri en kısa zamanda yapılıp, teslim edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’da olduğu gibi 11 ilde yoğun bir çalışma hamlesi başlattı. Bir taraftan köy konutları yapılırken bir taraftan kalıcı konutlar anlamında şehirlere uydu kentler yapılıyor. Diğer taraftan da Belediyemiz ve AFAD tarafından geçici işyerleri ve konutlar için konteyner yoğun çalışma içerisindeyken aynı zamanda kalıcı konut ve işyerleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aydınlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza kalıcı konutlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.”

Ören Mahallesi Ziyareti

Ören Mahallesine yapılan ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlk çarşıyı Akçadağ ilçemizde açtık, faaliyete geçirdik. Burada 50 iş yeri yapıldı. Büyükşehir Belediyemizce altyapısı da yapılarak hizmete açıldı. Ören’de de buna benzer bir sıkıntımız vardı. 25 iş yeri de burada yapılması planlandı ve şu anda büyük bir kısmı yapıldı, asfalt ve altyapısı yapılıyor. Burada 142 konteyner merkezi yaptık. 172 kalıcı konut noktasında ihale süreci hazır ihaleleri yapıldı. İnşallah hem kalıcı konutlar açısından, hem kalıcı işyerleri açısından vatandaşlarımızın normal rutin yaşam standartlarına döndürülmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayret gösteriyoruz. Milletvekillerimizde sahada bizimle birlikte bu işlerin hızlı ve çabuk yürütülmesi noktasında neticeye hızlı bir şekilde müessir olma noktasında vatandaşların hizmetlerini hızlı bir şekilde görme noktasında bizimle birlikte sahanın her yerinde, her an, gece gündüz demeden Cumartesi-Pazar demeden haftanın yedi günü 24 saat yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İkinci depremde burada enkaz altında kalan vatandaşlarımız ve can kayıplarımız var. Enkaz altında kalanlara acil şifalar diliyorum. Rahmeti Rahmana kavuşmuşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Allah sabırlar versin. Hepimize geçmiş olsun. Bu çalışmalar da milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.”