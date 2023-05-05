Gürkan, 'Malatya olarak Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “14 Mayıs’ta Türkiye’nin istikbali anlamında bir kader seçimi olacaktır. Bu kader seçiminde ben milletimize inanıyorum ve güveniyorum ki istikrarı tercih edecekler Türkiye'nin istikbalini tercih edecekler ve Türkiye'nin istiklalini tercih edeceklerdir. Öyle düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum; çünkü 6 Şubat, ’ta büyük bir deprem yaşadık.11 ili etkileyen depremde, 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Şehrimizde de bin 236 vatandaşımızı kaybettik. Ama şehrimizin 3’te biri depremden dolayı ağır tahribata uğradı. Şehrimizde 414 bin bağımsız bölüm vardır. Bunun 133 bin bağımsız bölümümüz ya yıkıldı ya da ağır hasarlı yıkılacak durumdadır. Tabii Cumhurbaşkanımız olsun hükümetimiz olsun milletimizin hayırsever insanları olsun yaralarımızı sarılması noktasında gerçekten de güçlü bir birliktelik sergilediler. Bu kadirşinaslık gerek STK’lar anlamında gerek hayırsever iş adamlarımız anlamında gerek hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük gayret gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan deprem süresi içerisinde 3 kere Malatya’mıza geldi. Bütün bakanlarımız münavebeli olarak ve 2 bakanımızda sürekli olarak Malatya’da kaldılar.” dedi.

Gürkan şöyle devam etti, “İlk olarak çadır akabinde konteyner akabinde de kalıcı konutlarla alakalı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmamaya gayret göstereceğiz. Vatandaşlarımızın kısa zaman kalıcı konutlarına geçmesi noktasındaki çalışmalarda hükümetimizin irade kararı ortadadır. Tabii bu irade kararı ve istikrarın devam etmesi anlamında 14 Mayıs çok önemlidir. Bu dediğim deprem bölgesindeki illeri kapsıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman silah sanayi, gelişme trendi, enerji yatırımları, altyapı, yeni doğal gaz ve petrollerin bulunması anlamında ve bağımsız bir Türkiye, bağımsız bir ekonominin oluşması anlamında hükümetimiz, ‘Dünya beşten büyüktür’ anlayışını ortaya koydu. Bu durumda bazı çevreleri rahatsız etti. Bugüne kadar ‘beş’ dediğimiz grup dünyayı sömürmeye çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa ‘Dünya beşten büyüktür’ deyince bu da bu grubu rahatsız etti. Dolayısıyla Türkiye’de istikrarın devam etmesi için AK Parti’nin bir daha iktidar olması gerekiyor. Malatya olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek vereceğimize inanıyorum. Ben inanıyorum ki bizim hemşerilerimiz sağduyuludur. Büyük fotoğrafı gözeteceklerdir. İnşallah AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza ‘Durmak yok, yola devam’ diyeceklerdir. “



AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, ”Hem mikro manada ihtiyaçları tespit etmek hem de önümüzdeki seçimle alakalı hemşerilerimizin gönlünü almak ve hasbihal etmek, oylarına talip olma anlamında buradayız. Kıymetli hemşerilerimizin bu sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanlarımız ‘tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ derler. Elhamdülillah Sayın Belediye başkanlarımız buralara gerekli hizmetleri yapmışlar. İllaki eksikliler olacaktır ama bunları tamamlama gayreti içerisindeler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerimden de inşallah 14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize desteklerini talep ediyorum.” dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “14 Mayıs’taki seçim çok önemlidir. Bizde belediye başkanları olarak fırsat buldukça vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz ve 14 Mayıs seçiminin önemini hatırlatmaya çalışıyoruz. Aslında ev ziyaretlerine gittiğimiz zaman vatandaşlarımızın 14 Mayıs seçimlerinin ehemmiyetinin farkında olduğunu görüyoruz. Allah vatandaşlarımızdan razı olsun. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan daha önceki dönemde Battalgazi Belediye Başkanıydı. Battalgazi Belediyesinde iken çok güzel hizmetleri oldu. Bizde başkanımızdan sonra geldikten sonra yapılan hizmetlerin üzerine bir şeyler katmak için çaba, gayret sarf ettik. Battalgazi bölgesinde imar çalışması yaptık. Bunun sonucunda buralara doğal gaz geldi. İnşallah doğalgaz işlemleri bittikten sonra buradaki yol problemini çözeceğiz. Daha sonra imarın olmadığı yerlerde su ve kanalizasyon ile alakalı çalışmayı da MASKİ Genel Müdürlüğümüz yapacaktır. Bu çalışmalar da tamamlandıktan sonra Büyükşehir belediyemiz ile birlikte yol çalışmalarını da tamamlayıp, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız.” İfadelerini kaydetti.

