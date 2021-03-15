Alaçatı’da Tatilde Mutlaka Yapmanız Gerekenler

Bu yaz tatili için rotanızı Ege Bölgesi’ne çevirecekseniz ve Alaçatı'yı tercih ediyorsanız yapmadan dönmemeniz gereken bazı aktivitelerden söz edeceğiz. Alaçatı'da tatil yapmak için yerinizi şimdiden ayırmanızda fayda var. Erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmak için ne yapmanız gerektiğini de açıklayacağız. Ancak öncesinde Alaçatı dendiğinde ilk akla gelen unsurları tek tek gözden geçirelim.

Hacımemiş Mahallesi Antikacıları

Antikaya merakınız olsun ya da olmasın mutlaka Hacımemiş Mahallesi’ne uğramalısınız. Bu bölgede çok sayıda antikacı bulunuyor ve kendinizi bir anda geçmişte hissedebiliyorsunuz. Sevdiklerinize hediye almak için de harika bir yer olduğunu belirtmeye gerek bile yok. Bu mahalledeki antikacı dükkanları çok uzun yıllardır hizmet veriyor. Mutlaka uğramalısınız.

Alaçatı Pazarı

Pazar gezmekten hoşlanan Alaçatı pazarını gider gitmez keşfediyor. Meyve ve sebze çeşitlerinden bu bölgeye özgü ot çeşitlerine, kıyafetten aksesuara kadar pek çok farklı özgün parçanın satışa sunulduğu Alaçatı pazarını mutlaka siz de gezin. Özellikle kıyafet ve aksesuar da farklı parçalar arayanlar için bu pazar yerinin harika bir platform olduğunu belirtmek gerekiyor.

Rüzgar Sörfü

Alaçatı bildiğiniz gibi rüzgar alan tatil beldelerinden biridir. Dolayısıyla yaz tatilinde rüzgar sörfü deneyimini yaşamak için de harika bir tatil beldesi olma özelliğini taşıyor. Alaçatı'ya gittiğinizde rüzgar sörfünü denemeden sakın dönmeyin. Bu böyle de size hızlandırılmış bir eğitim verecek olan sörf eğitmenlerine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yaz tatilinde heyecan veren biri aktivite deneyimi yaşamak isteyenler için rüzgar sörfünün harika bir seçenek olduğunun altını bir kez daha çizelim.

Gece Hayatı Bir Başka!

Bu tatil beldesinde akşam saatlerini de son derece keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Canlı müzik eşliğinde zaman geçirerek Alaçatı akşamlarının kendine has atmosferinden siz de faydalanın. Bu bölgede gece hayatının da ünlü olduğunu bilmeyenler için aktaralım. Hem sakin ve salaş mekanlar hem de son derece lüks mekanlar sabahın erken saatlerine kadar hizmet veriyor.

Alaçatı Butik Otel Demektir!

Elbette Alaçatı otelleri de yüz güldüren bir diğer detaydır. Bu bölgede çok sayıda butik otel bulunuyor. Butik otel seçeneklerini gözden geçirmek için tatilsepeti.com internet sitesine hemen şimdi tıklayabilir ve dilerseniz rezervasyon işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz.