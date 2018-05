1 Mayıs’ta da ter döktüler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bazı işçiler bugünü de mesai başında geçirdi.

Birçok işçi, kendileri için en özel günlerden olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün heyecanını miting alanlarında yaşarken, bazı işçilerse kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamak için bugünü de çalışarak geçirmek zorunda kaldı. 1 Mayıs’ta çalışmalarına rağmen bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu vurgulayan işçiler, tüm vatandaşların Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

"İşçinin bir garantisi yok"

Uzun yıllardır inşaatlarda çalışan ve 1 Mayıs’ı da mesai başında geçiren Mecit Keleş, işçi haklarının yeterli olmadığını dile getirerek, “İşçi bayramı da, işçilerin hakkı yok. İşçinin bir garantisi yok. Sigortan yatmadığı zaman ceza geliyor yani işimiz zor. Çalışmadığımız zaman ceza geliyor. Hastaneye gidiyoruz, diyorlar ki ‘Sizin priminiz 15 gün yatmış şu yatmış, şu olmuş.’ Ceza gönderiyorlar. Prim cezası oluyor. Sigortasız olduğun zaman çok zor. Biz işçi adamız, bugün çalıştık eve ekmek götürdük. Çalışmadın mı, zor. Kiracıyız; kirası var, elektriği var, doğalgazı var ve her gün bir şeye zam geliyor. Doğalgaza zam geliyor, yakıta zam geliyor, elektriğe zam geliyor, ekmeğe zam geliyor. Ben ilk geldiğim zamanlarda iyiydi de şu an bir kaç senedir işsizlik var. İş yok, güç yok. Mesela bu ayda 15 gün ya çalıştık ya çalışmadık. İş yok, işsizlik çok. Her şey pahalı; dolara zam gelmiş, elektrik, şudur budur her şeye zam gelmiş. Cebimizde eskiden 500 lira para oluyordu, cesaretimiz oluyordu ama şimdi cebimizde 10 bin lira oluyor cesaretimiz yok. Faydası yok çünkü, kıymeti kalmamış paranın” şeklinde konuştu.

"Biz ekmeğimizin peşindeyiz"

4 çocuk babası olan ve inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Eshan Akgüç, “4 çocuğum var. Tabi ki yani onlar olmasa bu kadar şey olmayız. Bugün bayram, yatardık. İstirahatımıza bakardık. Onlar için çalışıyoruz. İşçi bayramı bizi pek etkilemiyor. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İş olduğu zaman çalışırız. Yoksa da yatıyoruz. Bu inşaat işi biliyorsunuz sürekli yok. Kışın yağmur oluyor, kış geliyor, kar geliyor, yazın da çok sıcak günlerimiz var, yine çalışıyoruz. İş olduğu gün çalışıyoruz, olmadığı gün de çalışmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İşçilerin arasına katılamadık bugün"

İşçilerin, günümüzde yeteri kadar maddi güce sahip olmadığını dile getiren inşaat işçisi Ramazan Keleş ise günün anlam ve önemine ilişkin şunları kaydetti:

“Maalesef gücümüz yok. Çocukları okutuyorum, şu anda 4-5 öğrencimiz var. Üniversiteye gidiyorlar, mecbur yani. Günün önemi var ama maalesef, işçilerin arasına katılamadık bugün. ’Bugün çalışmazsan yarın aç kalırsın’ denildiği gibi. Ücretli tatilin olmasını istiyoruz tabii ki. Böyle bir ücretli tatil olsa biz de istiyoruz tabii, ama maalesef böyle bir imkanımız olmadığı için onlarla beraber olamadık.”