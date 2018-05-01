176 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl depreminin 15. yıldönümü

176 kişinin hayatını kaybettiği Bingöl depreminin ardından 15 yıl geçmesine rağmen izleri hala silinmedi. 6,4 büyüklüğündeki depremde ağabeyi, yengesi ve iki yeğenlerini kaybeden Yazıcı ailesinin geride kalan fertleri, o günü hala unutamadıklarını söyledi.

Bingöl’de 1 Mayıs 2003 yılında 6,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 15 yıl geçti. Eski Bayındırlık ve İskan Müdürü Selami, eşi Remziye ve çocukları Salih ile Kübra Yazıcı o depremde hayatlarını kaybedenler arasındaydı. Deprem gecesini İHA’ya anlatan Selami Yazacı’nın küçük kardeşi Haydar Yazıcı, “1 Mayıs 2003 Bingöl depreminde ağabeyim, yengem ve iki çocuğu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. O geceyi nasıl anlatayım bilmiyorum. Ben İstanbul SGK’da çalışıyordum, izinliydim. Birkaç gün sonra sınavım vardı ve amcamın oğlu ile birlikte ders çalışıyorduk. Amcamın oğlu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde çalışıyordu ve o gece nöbetçiydi. Saat gece 03. 15 geçe deprem oldu. Amcamın oğlunu sakinleştirdik sonra hemen dışarı çıktık. Ağabeyimin evi yakındı zaten bende hemen oraya doğru koşmaya başladım. Eve vardığımda binanın yıkıldığını önündeki binalardan dolayı fark etmedim. Olayın şokunda o an neler yaşandığını hatırlamıyorum. Amcamın oğlu beni mahalleye götürdüğünü hatırlıyorum ve daha sonra tekrar ağabeyimin olduğu binaya geldim. Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında ağabeyimin, yengemin ve yeğenlerimin cansız bedenlerini enkaz altından çıkardık ve hastaneye götürdük. Daha sonra defin ettik” diye konuştu.

Evlendikten sonra ağabeyinin yanından ayrılan kız kardeş Remziye Melikoğulları ise, ağabeyinin kendisine babalık ettiğini, rahmetli olan çocukları kendisinin büyüttüğünü ifade etti.

Rahmetli olan yeğenlerinden Salih’in ismini oğluna verdiğini belirten Remziye Melikoğulları, “Ağabeyim bizim için babaydı, hep birlikte yaşıyorduk. Ben evlendikten iki yıl sonra deprem oldu ve onları kaybettik. Dedemin ve yeğenim ismi olan Salih adını kendi çocuğuma da verdim. 15 yıldır her hafta ve her yıl dönümünde mezarlığa gelip gidiyorum. Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu.