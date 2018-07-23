23 kursiyerin katıldığı sabun tasarımı kursu sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sabun tasarımı eğitimleri 23 kursiyerin katılımı ile devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen...

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sabun tasarımı eğitimleri 23 kursiyerin katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen sabun tasarımı eğitimleri 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde sürüyor. 27 Haziran tarihinde 15-30 yaş arasında 23 kişinin katılımı ile başlayan eğitimler kapsamında, kursiyerler sabundan çiçek figürleri üretiyor. Akran eğitim modeli ile planlanan ve uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimlerde 4 hafta geride kalırken, katılımcılar el becerilerini geliştiriyor.

Eğitimler sona erdiğinde sabunlara şekil vererek lale, gül, papatya gibi çiçek motifleri oluşturabilecek seviyeye gelecek olan kursiyerler de eğitim çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirtiyor. Kursa 4 haftadır keyifle devam ettiklerini belirten katılımcılar, sabun tasarımının el becerisine katkı sağlamasının yanında rahatlatıcı bir aktivite olduğunu belirtti.

Kursiyerlerin her geçen hafta hobileri ile uğraşırken kendisini geliştirdiği ve aynı zamanda kendilerine iş fırsatı da oluşturmaya fayda sağlayabilecek olan sabun tasarımı eğitimleri 6 hafta sonra sona erecek.