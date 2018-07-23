HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:18

23 kursiyerin katıldığı sabun tasarımı kursu sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sabun tasarımı eğitimleri 23 kursiyerin katılımı ile devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen...

23 kursiyerin katıldığı sabun tasarımı kursu sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sabun tasarımı eğitimleri 23 kursiyerin katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen sabun tasarımı eğitimleri 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde sürüyor. 27 Haziran tarihinde 15-30 yaş arasında 23 kişinin katılımı ile başlayan eğitimler kapsamında, kursiyerler sabundan çiçek figürleri üretiyor. Akran eğitim modeli ile planlanan ve uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimlerde 4 hafta geride kalırken, katılımcılar el becerilerini geliştiriyor.

Eğitimler sona erdiğinde sabunlara şekil vererek lale, gül, papatya gibi çiçek motifleri oluşturabilecek seviyeye gelecek olan kursiyerler de eğitim çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirtiyor. Kursa 4 haftadır keyifle devam ettiklerini belirten katılımcılar, sabun tasarımının el becerisine katkı sağlamasının yanında rahatlatıcı bir aktivite olduğunu belirtti.

Kursiyerlerin her geçen hafta hobileri ile uğraşırken kendisini geliştirdiği ve aynı zamanda kendilerine iş fırsatı da oluşturmaya fayda sağlayabilecek olan sabun tasarımı eğitimleri 6 hafta sonra sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku