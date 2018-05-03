3 çocuğunu kaybeden Emine Nine’ye evlat oldular

Tunceli’de eşini ve 3 oğlunu kaybeden 75 yaşındaki Emine Çapın ile yolda tanışan gençler, her türlü işine yardım ederek herkese örnek bir davranış gösterdi. Emine Nine, kışlık odunlarını kırmak için gençlerin evlerine geldiğini,...

Tunceli’de eşini ve 3 oğlunu kaybeden 75 yaşındaki Emine Çapın ile yolda tanışan gençler, her türlü işine yardım ederek herkese örnek bir davranış gösterdi. Emine Nine, kışlık odunlarını kırmak için gençlerin evlerine geldiğini, ardından bağlarının hiç kopmadığını aktardı.

Tunceli’nin merkez Alibaba Mahallesinde tek katlı müstakil evde oturan 75 yaşındaki Emine Çapın’ın eşi 28 yıl önce, 3 çocuğu da 1,5 yıl içinde yakalandıkları hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarını kaybedince kimsesiz kalan Emine Nine’nin hayatı, evine giderken karşılaştığı kentte bulunan Gençlik Zinciri Tunceli Topluluğu üyeleri sayesinde değişti. Gençlerin kendisine bir istediği olup olmadığını sorması üzerine Emine Nine’nin, "Kışlık odunlarımı kıracak birilerine ihtiyacım var" demesiyle aralarında başlayan bağ halen devam ediyor.

Gençlerle tesadüfen tanıştıklarını belirten Emine Çapın, “Yolda yürürken eve gelmekte zorlanıyordum. Birkaç genç yanımdan geçerken beni sordu. Kimsem olmadığını söyledim. Onlar da bana bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de ’kışlık odunları mı kıracak birilerine ihtiyacım var’ dedim. Ertesi gün de gelip odunlarımı kırıp odunluğa koydular" dedi.

Kapısının önünü temizleyip, hastaneye götürüyorlar

O günden sonra her zaman kendisine gençlerin çok yardım ettiğini anlatan Çapın, "Kar yağdığı zaman kapımın önünü temizliyorlardı, ben dışarı çıkabileyim diye. Gece rahatsızlandığımda çıkıp gelip beni hastaneye götürüyorlardı. Medine diye bir arkadaşları var, o benim yanımda kalıyordu, banyomu yaptırıyordu, çamaşırlarımı yıkıyordu" diye konuştu.

Çocuklarını 1,5 yıl içerisinde kaybettiğini anlatan Çapın, gençlerin her türlü yardımı kendisine sağladığını ifade ederek dua ettiğini kaydetti.

Emine Teyze ile yolda yürürken tanıştıklarını ifade eden topluluk üyelerinden Ferhat Güven, “Rahatsız, kimsesi yok ve bir buçuk yıl içerisinde üç çocuğunu kaybetmişti, iyi değildi. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte Emine Teyze’nin evine geldik. Ona yardımcı olmak için bir girişim başlattık" ifadelerini kullandı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek’in de Emine Teyze’yle ilgili destekleri olduğunu ifade eden Güven, "Valimiz Tuncay Sonel bir kampanya başlattı. Yaşlıların evlerine ev temizliği ve yemekleri için aş evi açtı. Bizler de Emine Teyze için girişimlerde bulunduk. Şu anda Emine Teyze’nin evine hem temizlikçi hem de yemeği geliyor. Onun haricinde Emine Teyze’nin evindeki malzemeler kullanılamaz haldeydi. Bunun için de AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ile görüştük. Onun girişimleri sonucu Emine Teyze’nin evine halı, televizyon, dolap gibi eşyalar alındı” şeklinde konuştu.

4 yaşlıya daha bu şekilde sahip çıktıklarını dile getiren Güven, bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyledi.