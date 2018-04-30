30 yıl sonra aynı sınıfta öğrencileriyle buluştu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Lisesinde 1985 ile 1992 yılları arasında coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Halil Önge, 30 yıl sonra aynı sınıfta öğrencileriyle bir araya geldi.

Halen Üsküdar Kısıklı Şehit Hüseyin Dalkılıç Ortaokulunda coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Halil Önge, ‘Kardeş Okul’ projesi kapsamında ilk görev yeri olan Ahlat ilçesine geldi. Burada 30 yıl önceki öğrencileriyle bir araya gelen Önge, öğrencilerine 30 yıl önce yaptırdığı ve o zamandan beri sakladığı ödevlerini dağıttı.

Selçuklu Anadolu Lisesinde öğrencileriyle bir araya gelen Önge, öğrencileri ile sohbet edip, hasret giderdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Önge, şunları söyledi:

“1985 - 1992 yılları arasında Ahlat Selçuklu Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yaptım. İlk göz ağrım, ilk öğretmenlik yıllarım ve hayatımın en güzel yıllarıydı. Öğrencilerin ruhlarına dokunabildiğim yıllar, o yıllardı. Elbette şimdi de iyi bir öğretmen olmaya çalışıyorum, ama o yılları bir daha bulabileceğimi düşünmüyorum. Hem öğrenci kalitesi bakımından, hem de öğretmenlerin fedakârlığı bakımından o günlerin farklı bir yeri ve izi var bende. Bu kadar öğrencimi 30 sene sonra tekrar aynı sınıfta bulmak, bunun bir göstergesidir.”

Öğrencilerinin vefa örneği gösterdiklerini belirten Önge, “Buluşmak için öğrencilerimi aradığımda ‘birkaç kişi ancak gelir’ dediler. Ben dedim ki Ahlatlılar vefalıdır. Hepsi beni çok duygulandırdı. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kendilerine 30 yıl önce yaptırdığım dönem ödevlerini imzalayıp veriyorum” dedi.

Öğrencilerden İbrahim Gürbüz ise 30 yıl sonra öğretmeni ve arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Öğretmenim beni ‘Kardeş Okul’ projesi için aradı. Bu proje kapsamında öğretmenim Ahlat’a geldi. Geldiğinde, 30 yıl önce verdiği dönem ödevlerini sakladığını ve öğrencilere vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine hemen organize olduk. Tüm arkadaşlarıma ve özellikle bize bu günü yaşatan öğretmenimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Necati Hacıyusufoğlu da öğretmenlerinin 30 yıl sonra gelip kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek, “Tekrar bir araya geldik. Halil Hocam bizi öğrencilik yıllarımıza geri götürdü. Ayrıca ödevlerimizi saklamış ve 30 yıl sonra yaptığımız ödevleri bize iade etti. Çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Refa Gökbulak da aradan 30 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Çok uzun bir zaman tabii ki okul yıllarındaki bütün hocalarımız bizim için değerliydi ve kıymetliydi. Halil Hocam da bizim en çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz hocalarımızdan biriydi. Boşuna da sevmemişiz. 30 yıl sonra bu güzelliği bizlere yaşattı. Hocamı takdir ediyorum. 30 yıl aradan geçmiş, ödevlerimizi halen saklıyor. Bu da hocamızın öncelikle mesleğine ve biz öğrencilere sevgisini, saygısını gösteriyor. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.