82 yaşındaki Nuri Amca’nın müzik tutkusu

Üsküdar’da yaşayan ve kendi yaptığı müzik aletleri ile sokak sokak dolaşarak müzik çalan 82 yaşındaki Nuri Amca’nın çaldığı parçalar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kendi yaptığı müzik aletleri ile uzun süredir müzik yaptığını ifade eden Nuri Çelebi, çevresinde toplanan çocuklara müzikle ilgilenmelerini tavsiye etti.

Üsküdar’da yaşayan ve kendi yaptığı müzik aletleri ile sokak sokak dolaşarak müzik çalan 82 yaşındaki Nuri Amca’nın çaldığı parçalar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kendi yaptığı müzik aletleri ile uzun süredir müzik yaptığını ifade eden Nuri Çelebi, çevresinde toplanan çocuklara müzikle ilgilenmelerini tavsiye etti.

Üsküdar’da yaşayan 82 yaşındaki Nuri Çelebi, kendi yaptığı basit müzik aletleri ile sokak sokak dolaşarak müzik çalıyor. Plastik ince bir borunun üzerine taktığı kamışla doyumsuz parçalar çıkartan Nuri Çelebi, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Üsküdar’da bir parkta müzik çalarken kameralar tarafından görüntülenen Nuri Çelebi’nin etrafını kısa sürede dolduran çocuklar, Nuri Çelebi’nin çaldığı parçaları dinledi. Bir ara çaldığı müziği ardından türkü de söyleyen Nuri Çelebi, müzikle genç kaldığını söyledi. Elinde kendi yaptığı müzik aletini anlattıktan sonra cebinden de yaptığı başka bir müzik aletini çıkartan Nuri Çelebi, evinde benzeri müzik aletleri olduğunu dile getirdi.

Çocuklara müzikle ilgilenmelerini tavsiye eden Nuri Çelebi, ”Günlerimi böyle geçiyorum. Uzun süredir farklı yerlere giderek çalıyorum. Emekli memurum. Çocuklarım var ama tek yaşıyorum” dedi.