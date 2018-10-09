Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen bebeğin 9 dişinin olması hem doktorları hem de ailesini şaşırttı.Merzifon Devlet Hastanesinde doğum yapan 30 yaşındaki Seda Kar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe "Elif Nur" adı verildi. Bebeğin doktor kontrolünde 9 dişinin olduğu fark edildi. Bu durum hem doktoru hem de bebeğin ailesini hayrete düşürdü. Bebeğin 9 dişinin olmasının çok ender rastlanan bir durum olduğu öğrenildi. Sağlıklı olan bebeğin öndeki iki dişi çekildi.
9 dişli bebek
Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen bebeğin 9 dişinin olması hem doktorları hem de ailesini şaşırttı.Merzifon Devlet Hastanesinde doğum yapan 30 yaşındaki Seda Kar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe "Elif Nur" adı verildi....