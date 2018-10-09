9 dişli bebek

Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen bebeğin 9 dişinin olması hem doktorları hem de ailesini şaşırttı.Merzifon Devlet Hastanesinde doğum yapan 30 yaşındaki Seda Kar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe "Elif Nur" adı verildi....

Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen bebeğin 9 dişinin olması hem doktorları hem de ailesini şaşırttı.

Merzifon Devlet Hastanesinde doğum yapan 30 yaşındaki Seda Kar, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe "Elif Nur" adı verildi. Bebeğin doktor kontrolünde 9 dişinin olduğu fark edildi. Bu durum hem doktoru hem de bebeğin ailesini hayrete düşürdü. Bebeğin 9 dişinin olmasının çok ender rastlanan bir durum olduğu öğrenildi. Sağlıklı olan bebeğin öndeki iki dişi çekildi.