Afganlar Türkiye’ye neden geldiklerini anlattı

Son zamanlarda Türkiye’ye kaçak girişleriyle gündeme gelen Afganistanlılar, nasıl geldiklerini, geliş nedenlerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı.İhlas Haber Ajansı, Afganistan’ın farklı şehirlerindeki gençlere neden Türkiye’ye...

Son zamanlarda Türkiye’ye kaçak girişleriyle gündeme gelen Afganistanlılar, nasıl geldiklerini, geliş nedenlerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

İhlas Haber Ajansı, Afganistan’ın farklı şehirlerindeki gençlere neden Türkiye’ye gittiklerini sordu. Daha önce Türkiye’ye kaçak giriş yapan mültecilerle yapılan görüşmede, sokağın da nabzı tutuldu. Türkiye’den deport edilirken Kabil Havalimanında konuşan Muhammed Han Ghorbani, 2 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi. İstanbul Bayrampaşa’da bir ayakkabı atölyesinde çalıştığını anlatan Ghorbani, “Ülkemdeki işsizlik nedeniyle Türkiye’ye geldim. Türkiye vize vermediği için kaçak yolla geldim. Yolculuğum 18 gün sürdü. İşimi iyi yapıyordum fakat herkes gibi ben de deport edildim. Sadece çalışıyordum kimseye kötülük yapmadım” dedi.

Kabil’de İngilizce öğretmenliği yapan İbrahim Amiri ise 1.5 yıl önce Türkiye’ye kaçak giriş yaptığını dile getirdi. Amiri, “Türkiye’de çalıştığım ilk 4 ayın sonunda maaş istediğimde patronum beni küfür ederek kovdu. Kaçak olduğumu, hiçbir yere gidemeyeceğimi biliyordu. İlk aylarda çok zorluk çektim. Sonrasında para kazanmaya başladım ama ülkeme geri gönderdiler. Ülkemi seviyorum fakat çalışmak için başka yere gitmek zorundaydım. İran ve Pakistan’da daha kötü muamelelerle karşılaştığımız için Türkiye’ye gitmek istedim” şeklinde konuştu.

Mezarı Şerif şehrinde yaşayan Aziz Can ise başlık parası nedeniyle 2 yıl Türkiye’de çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Pakistan üzerinden İran’a, oradan Türkiye’ye 22 gün boyunca yürüdüğünü söyleyen Aziz Can “Tek umudum Türkiye’ye gitmekti. Zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye vardım. Van’a geldiğimde çantamdaki 5. ayakkabı da yırtılmıştı. Bir yıl boyunca Esenler’de otobüs yıkadım. Sonra Konya’ya gidip traktör şoförlüğü yaptım. Türkiye’deki 2 yıllık çalışma sürecinde başlık parasını toplayabildim. Sonra ülkeme dönüp evlendim ve burada kaldım” dedi.

Göç nedenlerinden biri sosyal medya

Öte yandan birçok vatandaş göç nedenleri arasında sosyal medyanın ve macera arayışının olduğunu düşünüyor. Sosyal medyanın gençler arasında İstanbul özentisini yaydığını düşünen Afgan halkı, ayrıca uzun süre Pakistan ve İran’da kalan kaçak göçmenlerin şimdi de macera için Türkiye’yi seçtiğine inanıyor.

Türkiye’nin duvar örmesi göçü engeller mi?

İran sınırına duvar örülmesinin bu göçü engellemeyeceğini savunan Afgan halkı, Türkiye’nin çalışma izni vermesini istiyor. Türkiye’den deport edilen Muhammed Han Ghorbani, “Türkiye’ye zaten bedel ödeyerek gittim, yine olsa yine giderim. Belki duvar yapılır ama yeni yol bulur yine de giderim. Çünkü buradan ölümü göze alarak çıkıyoruz. Yolda ağlayanlar, hastalıktan ölenler oluyor fakat kimse geri dönmeyi düşünmüyor” ifadelerini kullandı.