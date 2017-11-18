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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:56

Ağrı 1970 Spor’a ziyaretler devam ediyor

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ağrı 1970 Spor kulübünün antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.TFF Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup’ta mücadele eden, Ağrı 1970 Spor, hafta sonu oynayacağı...

Ağrı 1970 Spor'a ziyaretler devam ediyor
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Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ağrı 1970 Spor kulübünün antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

TFF Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup’ta mücadele eden, Ağrı 1970 Spor, hafta sonu oynayacağı Erciş Gençlik Belediye Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı 1970 Spor’un antrenmanlarını ziyaret eden İl Müdürü Alp, teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanı sonuna kadar izledi.

Antrenman bittikten sonra sporcular ve teknik ekiple tokalaşan İl Müdürü Alp, kendi grubunda namağlup lider olarak yoluna devam eden takımı tebrik etti. Alp, burada yapmış olduğu açıklamada, “Bilindiği üzere Ağrı 1970 Spor, geçmiş sezonlarda büyük başarıları imza atmış kulüptür. Tarihin bu sene yine tekerrür edeceğine yürekten inanıyoruz. Biz il müdürlüğü olarak tüm kulüplere olduğu gibi Ağrı 1970 Spor kulübüne de desteğimiz her zaman olacaktır. Önümüzde ki Erciş Gençlik Belediye Spor maçında yine galip geleceğinize eminiz. İnşallah sezon sonu şampiyon olarak tüm Ağrı’lıları ve bizleri mutlu edersiniz” dedi.

Antrenman sonunda Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp takımın yönetici ve futbolcularına baklava ikram etti. Alp, takımın yönetici, teknik ekibini ve futbolcularını tekrardan tebrik ederek takıma destek amacıyla deplasmanda ki maçlara da gideceklerini söyledi.

Teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu ve sporcular gerçekleşen ziyaretten dolayı, İl Müdürü Aziz Sinan Alp’e ve Spor Şube Müdüre Cemil Budak’a teşekkür etti.

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