Ağrı’da 20 kursiyere arıcılık eğitimi verildi

Ağrı’da, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mithat Şahin tarafından 20 kursiyere arıcılık eğitimi verildi. Prof.Dr. Mithat Şahin, Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç, SERKA Ağrı Koordinatörü Ceren Şahin ve kursiyerler Vali Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti. Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Ağrı’da arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 20 kursiyere arıcılık eğitimi verildiAğrı’da, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mithat Şahin tarafından...