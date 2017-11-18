Ahalı’ya toy odası

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Ahalı köyünde köylüleri bir araya getirmek amaçlı yapılan toy odası açıldı.

Köylüleri bir araya getirmek ve köyün kültürünü yaşatmak amacıyla yapılan toy odasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Toy odasının yaptırılması için çalışmalarda bulunan iş adamı İdris Aykul açılış töreninde, “Bizler Ahalı köyünün bir ferdiyiz, burası bizim köyümüz, köyümüzü sahiplenmek adına elimizden ne geliyorsa yapmak bizim görevimiz. Köyümüzden hem vekil çıkardık hem de tanınmış yöneticiler. Biz istiyoruz ki köyümüze yatırımlarda yapılsın. Bunun için de birlikte olmalıyız. Bizim bir köy odamız yoktu, artık bir misafirimiz olduğu zaman bu toy odasında ağırlayabileceğiz. Burada kültürel etkinliklerimizi düzenleyebileceğiz. Ayrıca gençlerimiz için Kur’an kursları açma düşüncemizde var” dedi.



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Açılış törenine MHP Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Ahmet Göçer ve CHP Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal da katıldı.