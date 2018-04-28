AK Partili başkanlar Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Bilecik’in Ak Partili ilçe ve belde belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği 1’inci Olağan Meclis toplantısına katıldı.

Antalya’da gerçekleşen toplantıya; Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Bilecik ilçe ve belde belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte Marmara Belediyeler Birliği meclis toplantısına katılım sağladık. Çok verimli geçen bir toplantı oldu. Aldığımız kararların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" dedi.