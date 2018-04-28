HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:24

AK Partili başkanlar Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Bilecik’in Ak Partili ilçe ve belde belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği 1’inci Olağan Meclis toplantısına katıldı.Antalya’da gerçekleşen toplantıya; Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik’in Pazaryeri İlçe...

AK Partili başkanlar Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Ak Partili ilçe ve belde belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği 1’inci Olağan Meclis toplantısına katıldı.

Antalya’da gerçekleşen toplantıya; Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Bilecik ilçe ve belde belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte Marmara Belediyeler Birliği meclis toplantısına katılım sağladık. Çok verimli geçen bir toplantı oldu. Aldığımız kararların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku