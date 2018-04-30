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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:51

Amansız hastalığı organik gıda ve temiz hava sayesinde yendi

Denizli’de akciğer kanserine yakalanan 51 yaşındaki 2 çocuk babası adam, yerleştiği çiftlikte yaklaşık 5 ay boyunca tıbbi tedavisine destek olarak tamamen organik gıdalarla beslenip, temiz hava sayesinde yakalandığı amansız hastalığı...

Amansız hastalığı organik gıda ve temiz hava sayesinde yendi
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Denizli’de akciğer kanserine yakalanan 51 yaşındaki 2 çocuk babası adam, yerleştiği çiftlikte yaklaşık 5 ay boyunca tıbbi tedavisine destek olarak tamamen organik gıdalarla beslenip, temiz hava sayesinde yakalandığı amansız hastalığı yendi.

Denizli’de oturan ve aslen Çallı olan Hüseyin Keser’e 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi başladı. Kemoterapi ve radyoterapi seansları devam ederken, Denizli Devlet Hastanesi’nde de yardımcı tedavi hizmeti aldı. Ardından Keser, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’ndeki bir tanıdıklarına ait ‘Hamzaoğulları Tarihi Su Değirmeni Çiftliği’ne yerleşti. Keser, burada kaldığı yaklaşık 5 ay boyunca tamamen organik yumurta, köy yoğurdu, köy peyniri ve bol bol et tüketti. Sabah kahvaltısında bile organik patlıcan ve organik domates yediğini söyleyen Keser, “Yapılan tahliller sonucu kanseri tamamen yendiğim ortaya çıktı. Doktorlar bile şaşırdı. Dökülen sakal ve saçlarım yeniden çıktı. Çok mutluyum. Çiftliğin sahibi Süleyman Yayan’a teşekkür ediyorum. Çiftlikte yeniden doğdum” dedi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, hemşehrisi Hüseyin Keser’in kanserle yaptığı mücadeleyi kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Çal’ın temiz havası, suyu ve toprağı hastalarımıza şifa olabiliyor. Şehirlerin stresli ortamından uzak bir hayat sunan bölgemize kanser ya da benzeri hastalıklarla mücadele edilmesi için hastane bile yapılabilir. Özel sektör böyle bir yatırım düşüncesinde olursa, biz belediye olarak her türlü kolaylığı sağlarız” diye konuştu.
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