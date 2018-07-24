Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarının tanıtımı Bakü’de gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi’nin Azerbaycan’da verdiği eğitim hizmetlerini tanıtmak amacıyla Azerbaycanlı gazetecilerle Bakü’de bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları’nın Bakü’de hizmet verdiği binada düzenlenen toplantıya, Gündoğan’ın yanı sıra Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile çok sayıda işadamı ve gazeteci katıldı. Azerbaycan’ın 143 yıl önce basılan ilk gazetesi Ekinci’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde kutlanan Milli Basın Günü dolayısıyla gazetecileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Gündoğan, Anadolu Üniversitesi’nin tarihi ve güncel yapısıyla ilgili bilgiler verdi.

“Teknolojinin olanaklarını kardeşlerimiz için seferber etmek istedik”

Anadolu Üniversitesi olarak dünyanın birçok yerinde faaliyet gösterdiklerini fakat Türk Dünyasına, özellikle de Azerbaycan’a özel bir önem verdiklerini belirten Gündoğan, Azerbaycan Programlarının başlangıcının 2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararına dayandığını, bazı sorunlarla karşılaşmalarına rağmen, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin de destekleriyle yollarına yılmadan devam ettiklerini dile getirdi. Amaçlarının Türkiye’ye eğitim almaya gelemeyen Azerbaycanlı kardeşlerinin ayağına gitmek olduğunu ifade eden Gündoğan, "Teknolojinin olanaklarını kardeşlerimiz için seferber etmek istedik. Azerbaycan ile dilimiz, dinimiz ve kültürümüz aynı. İlişkilerimiz çok iyi düzeyde. Bu ilişkilerin eğitim ayağını oluşturalım istedik. Azerbaycan kurumları bizim bilgi birikimimizden faydalanmak isterse, biz tecrübemizi seve seve paylaşmaya hazırız. Amacımız, canımızdan ve kanımızdan olan Azerbaycanlı kardeşlerimize eğitim hizmeti sunmak. Tek gayemiz bu" şeklinde konuştu.

“Uzaktan eğitim alanında mezun sayımız 3 milyona ulaştı”

Anadolu Üniversitesi’nin, 60 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna ve 1982’den bu yana da Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki öğrencilere uzaktan eğitim olanağı sunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bugüne kadar uzaktan eğitim alanında mezun sayımız 3 milyona ulaşırken, şu andaki öğrenci sayımız ise 1 milyon civarındadır. Anadolu Üniversitesi olarak dünyanın pek çok ülkesindeki öğrencilere uzaktan eğitim olanağı sunuyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan da önem verdiğimiz ülkelerin başında geliyor” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi’nin, Azerbaycan’daki pek çok üniversite ile iş birliği içerisinde olduğuna da değinen Prof. Dr. Gündoğan, gelecekte bu iş birliklerinin daha da geliştirileceğini öngördüklerini dile getirdi.

“Anadolu Üniversitesi’nin buradaki faaliyetlerinin sonuna kadar arkasındayız”

Büyükelçi Özoral da Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu, dünyanın çeşitli ülkelerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemin’nden mezun milyonlarca öğrenci bulunduğunu hatırlattı. Anadolu Üniversitesi’nin diplomalarının dünyanın her yerinde geçerli olduğuna işaret eden Özoral, "Azerbaycan’ın Anadolu Üniversitesinden daha fazla hizmet alabilmesi için Büyükelçilik olarak her türlü desteği veriyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin buradaki faaliyetlerinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Toplantının sonunda, Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’deki merkeziyle video konferans aracılığıyla canlı bağlantı kurularak uzaktan eğitimin nasıl verildiği, Azerbaycanlı gazetecilere ve işadamlarına anlatıldı.