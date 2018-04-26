Anadolu’nun kalbi İzmit’te atacak

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği ile İzmit Belediyesi’nin işbirliğinde ‘Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali’ düzenlenecek.

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği ile İzmit Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek ‘Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali’ basın toplantısı ile tanıtıldı. İzmit’te bir restoranda düzenlenen toplantıda Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Başkanı Necmettin Kaya ve Kocaeli’de bulunan Anadolu illerinin dernek temsilcileri yer aldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında festival ile Türkiye’de ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliğin İzmit’te yaşatılacağını belirten Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Başkanı Necmettin Kaya, “Bildiğiniz üzere biz Anadolu çocukları olarak doğduğumuz yerdeki türkünün, doyduğumuz yerde yaşatmakla yükümlü olduğumuzdan, Kocaeli’de ikincisini organize ettiğimiz ‘Anadolu Tanıtım Günleri’ ile ilgili toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan birliktelik ve beraberlik kardeşlik özlemini biz burada yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu’nun dört bir köşesinde birlikteliğimizi sağlayarak, sosyal beraberliğimizi sağlamış bulunuyoruz. Kocaeli’de biz Kocaeliliyiz, biz de İzmitliyiz vurgusu yaprak kültürümüzü Kocaelili hemşehrilerimizle paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Festivalde birlik ve beraberliğin olacağını vurgusunu yapan Kaya, “Ben inanıyorum ki Kocaeli’de bir ilk olmakla beraber, mikro milliyetçiliğin olmadığı renklerin, dillerin bizim için ne kadar değerli olduğunu gösterme noktasında çok önem arz edecektir. Türkiyemize bir mesaj olacaktır. Bu noktada proje aşamasında her kapısına gittiğimizde yardımını esirgemeyen Sayın Nevzat Doğan’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival 30 Nisan- 6 Mayıs 2018 tarihleri arasından İzmit’te yapılacak. 1 Hafta boyunca devam edecek festivalde 1 tonluk dev Kahramanmaraş dondurması dağıtımı ve Mahmut Tuncer’in katılımında gerçekleşecek sıra gecesi gibi etkinlikler gerçekleşecek.