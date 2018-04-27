Anneler, çocuk ihmal ve istismarlarına karşı güçlerini birleştirdi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği işbirliğinde hazırlanan "Anneler Farkında" toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in eşi Nuray Özen himayesinde yapıldı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya, okul aile birliği başkanları ve anneler yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Eksi 25 Derneği Kurucusu Yasemin Karakaya, hedeflerinin çocuklara ulaşıp destek olmak olduğunu söyledi. Karakaya, "Annelerin bizim gibi eğitici olmasını ve bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Çünkü toplumun kanayan bir yarası. Biliyorsunuz ihmal ve istismar konuları bu aralar çok gündemde olan bir konu. Vaka sayısı da artıyor. Tabii ki bunun sebebi yaşantıyla ilgili değil. Bunun sebebi insanların bilinçlenmesi ve bir vakayı duyduğunda yorumlayabilmesi ve nereye başvuracağını bilmesi. Anneler de hedeflediğimiz kitlelerden biri. Şu anda projemiz çok iyi ilerliyor. Başarıya ulaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü her toplantının başında bir önceki toplantıya ve çalışmalara dair geri bildirimleri alıyoruz annelerimizden. Olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bakış açılarındaki değişimleri görüyoruz. Adım adım amacımıza yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bizim derdimiz çocuk. Biz çocuğa ulaşmayı, çocuğa destek olmayı hedefliyoruz ve bu konuda da mümkün olduğunca çocuğun güçlendirilmesi temel derdimiz. Okulda bu güçlendirmeyi yaptığınızda evden desteklenmezse bu çocuk için havada kalabiliyor bilgiler. Çünkü okulda öğrendiği bir bilginin evde tam zıttına maruz kalabiliyor. Ya da aileler bazen gerçekten çocuklarına destek olmak bu konuda geliştirmek istiyor ama nereden nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar. Buradaki temel derdimiz de o. Doğru yaklaşımı göstermek. Yani evet ihmal, istismara karşı çocukları güçlendirmeliyiz ama verdiğimiz yanlış bir mesaj çocukların daha çok paniklemesine ya da bir anda daha saplantılı bireyler haline gelmesine neden olabilir. Bir amacımız da o. Doğru bilgileri çocuklarla buluşturmak. Ailelerin de doğru yaklaşımı edinmesini sağlamak" diye konuştu.

"Ne kadar çocuğa, ne kadar anneye ulaşıp faydalı olabilirsek biz de mutlu olacağız"

Toplantıya katılan Eskişehir Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Halise Hülya İnanır ise, edindikleri bilgileri veliler ile paylaşacaklarını ifade etti. İnanır, "İhmal ve istismar konumuz. Zaten bunları çevremizde yaşıyorduk ama nerede ne yapacağımızı belki bilmiyorduk. Şu anda onunla ilgili bilgi alıyoruz. Gereken bilgileri okuldaki velilerimizle ve çevremizle paylaşacağız. Sadece toplantıların bitmesini bekliyoruz. Tamamen konuya hakim olduktan sonra daha bilinçli bir şekilde anlatmak için. Çok şeyi fark ettik ihmal ve istismar hakkında. Öncelikle ihmal ve istismarı ayırdık. Öncelikle çocuğun önemli olduğunu, bu konuda gizliliğin önemli olduğunu öğrendik. Ben kendi etrafımı daha çok süzmeye başladım. Biz kendimiz bilinçlendik ama okul aile birliği başkanları olarak da bir anne olarak da çevremizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunun için buradayız. Mümkün olduğunca ne kadar çocuğa, ne kadar anneye ulaşıp faydalı olabilirsek biz de mutlu olacağız bu konuda" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in eşi Nuray Özen de katıldı.