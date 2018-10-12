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12 Ekim 2018 Cuma 10:18

Antalya’da yangından, ’Cesur’ köpeğin kurtardığı aileye yardım eli

Antalya’da yangında evleri yanan ve kendileri de "Cesur" isimli köpeklerinin havlamasıyla kurtulan ailenin yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi koştu. Evin tadilat işlemleri tamamlanırken Türkan Gümüş, hayatlarını borçlu oldukları...

Antalya'da yangından, 'Cesur' köpeğin kurtardığı aileye yardım eli
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Antalya’da yangında evleri yanan ve kendileri de "Cesur" isimli köpeklerinin havlamasıyla kurtulan ailenin yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi koştu. Evin tadilat işlemleri tamamlanırken Türkan Gümüş, hayatlarını borçlu oldukları köpeğini hiç yanından ayırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, 8 gün önce Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi’ndeki Türkan Gümüş, çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz’ın (2) yaşadığı müstakil evde prizde unutulan şarj aletinin alev almasıyla yangın çıktı. Anne ve 3 çocuğu uyuduğu sırada "Cesur" isimli köpek havlamaya ve yatağı tırmalamaya başladı. Köpeğin havlamasıyla önce 5 yaşındaki Emirhan, ardından da anne Türkan Gümüş uyandı. Gümüş, çocukları ve köpeğini kucaklayarak kendini güçlükle dışarı attı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında evin iki odası yandı, tüm eşyalar zarar gördü. 8 gündür komşularının yanında kalan 3 çocuk annesi Türkan Gümüş’ün yardım çığlıklarına Antalya Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye ekipleri önce yanan alanı temizledi, ardından boyama işlemini gerçekleştirdi. Elektrik tesisatının da yeniden çekildiği evde, kapı ve pencereler de takılacak. Daha sonra Gümüş’ün evine yardımlarla toplanan ve belediyenin vereceği eşyalar yerleştirilecek.

"’Cesur’ dördüncü çocuğum"

Türkan Gümüş, bir hafta önce sabah saat 08.00 sırasında elektrik kontağından yangın çıktığını hatırlattı. Hasta olması nedeniyle o gece geç uyuduğunu ve yangına uyanamadığını dile getiren Gümüş, "Köpeğim,’Cesur’ bizimle uyuyordu. Onun havlaması ve tırmalaması sayesinde uyandık. Bizi uyandırmak için uğraştı. Can havliyle dışarı çıktık. Köpeğim bizi uyandırmasaydı, yanarak ölmüştük. Köpeğim o kadar akıllı ki bizi bırakmadı. 3 çocuğum var, ‘Cesur’ da dördüncü çocuğum oldu. Artık hiç yanımdan ayırmıyorum, çocuğum gibi hep kucağımda" dedi.

"Büyükşehirden destek"

Evinin yanmasının ardından kendisine Antalya Büyükşehir Belediyesinin yardım elini uzattığını kaydeden Türkan Gümüş, "Evimde iki gündür tadilat yapıyorlar. Atıklar temizlendi. Boyama işlemi tamamlandı, elektrik tesisatı çekildi. Kapı ve pencereler takılacak. Evim eskisinden daha iyi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, ziyaret edip, bize destek oldu. Çocuklarımla birlikte evime kavuşmak istiyorum. Tadilatın ardından eşyalarım da gelecek. Bana yardımda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
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