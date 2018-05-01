Arakan’daki vefalı genç ve annesine Türkiye’den destek

Arakan’da müslümanların yurtlarından sürülmesi sırasında anne ve babasını günlerce sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp’ün bu vefası, Türkiye’den karşılık buldu. Bu vefalı genci sürgündeki kamplarda günlerce arayıp bulan...

Arakan’da müslümanların yurtlarından sürülmesi sırasında anne ve babasını günlerce sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp’ün bu vefası, Türkiye’den karşılık buldu. Bu vefalı genci sürgündeki kamplarda günlerce arayıp bulan İhlas Haber Ajansı muhabirinin araştırması ve Muhammed Eyüp’ün anne-baba sevgisi karşılıksız kalmadı.

Arakanlı gencin kamptaki son durumunun İHA tarafından haber yapılmasının ardından Türkiye’den hayırseverler İnsan Yardım Vakfı ile bağışlarını Arakan’a ulaştırıyor. Arakan’daki zulümden kaçarken 7 gün boyunca anne ve babasını aynı anda sırtında iki kefe bulunan kendi yaptığı bir aparatla taşıyan Muhammed Eyüp’ün yaşadığı kampa ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı, kendisinin ve ailesinin tedavisi yaptırarak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Müslüman Rohingya halkı, sürekli olarak Arakan’daki evlerinden ve topraklarını terk ederek göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgasıyla Arakan’daki zulmün inanılmaz yüzü İhlas Medya Grubu tarafından dünya gündemine taşındı. Yaşanan son krizden bu tarafa yaklaşık 800 bin Müslüman yanlarına hiçbir şey almadan Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Son göç dalgasıyla birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingya müslümanlarının sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Bunlardan 1.1 milyon kişinin kaydı tamamlandı. Kalanların kayıt işlemleri ise hala devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı Muhammed Eyüp, yolda babasını kaybettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a annesi Asya Hatun’un tedavisi için istediği yardım çağrısında bulundu. Bu sessiz çığlık Türkiye’den karşılıksız kalmadı. İHH aracılığıyla Arakanlı gencin annesi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan Sahra Hastanesi’ne götürüldü. AFAD tarafından da desteklenen hastanede Muhammed Eyüp’ün, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. 2008 yılından bu yana felçli olarak hayata tutunmaya çalışan Anne Asya Hatun’a tekerlekli sandalye de hediye edildi.

İHH, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı’nda hayatını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı. İHH ekibi, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp’ün evini de yenileme imkanını araştırıyor.

Muhammed Eyüp kimdir?

7 gün boyunca sepette taşıdığı anne-babasını zulümden kurtaran Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar’daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını omzundaki çift küfe ile taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını 2 ay önce kaybetti. İHA’ya verdiği son röportajda Eyüp, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Myanmar askeri evlerimizi yakıyor, kadınlara tecavüz ediyordu. Masum Arakanlıları öldürüyorlardı. Bu yüzden ülkemizi terk edip yollara düştük. Dağlardan, tepelerden, bataklıklardan yalın ayak yürüyerek Bangladeş’e ulaştık. Bizi ne beklediğini bilmiyorduk. Burada, Kutupalong mülteci kampında hiç beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık. Buraya geldiğimizden 45 gün sonra babam hayatını kaybetti. Annem hem felç hem de başka bir kaç hastalığı daha var. Tedavi görmezse annem de hayatını kaybedecek. Bize insani yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuda annemin tedavisi için Erdoğan’dan yardım bekliyorum.”

Anne Asya Hatun ise oğluna olan bağlılığını, "Tek oğlum olan Muhammed Eyüp’ün hayatta başarılı olmasını istiyorum. Ona iyi bir gelecek diliyorum. Dünyada oğlumdan başka hiçbir şeyim yok" cümleleriyle özetlemişti.