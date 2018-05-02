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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:38

Arakanlı mültecilere ’Sadakataşı Köyü’

Sadakataşı Derneği tarafından, Arakanlılar için Moynaguna Mülteci Kampı’nda 135 kalıcı konut projesinin yapımına başlandı.2017 yılının Ağustos ayında başlayan olaylarda Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırıları sonrasında...

Arakanlı mültecilere 'Sadakataşı Köyü'
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Sadakataşı Derneği tarafından, Arakanlılar için Moynaguna Mülteci Kampı’nda 135 kalıcı konut projesinin yapımına başlandı.

2017 yılının Ağustos ayında başlayan olaylarda Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırıları sonrasında binlerce Arakanlı hayatını kaybederken, yaklaşık 800 bin kişi de komşu ülke Bangladeş’e göç etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan katliamdan kaçıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarında kötü şartlar altında ve derme çatma barakalarda yaşamlarını sürdürürken, Sadakataşı Derneği zor şartlar altında yaşayan aileler için 135 konuttan oluşan yerleşim biriminin yapım çalışmalarını başlattı.

Arakan halkı kalıcı evlere kavuşuyor

Dernek tarafından inşa ettirilen konutlar ile beraber ülkelerini terk edip mülteci kamplarında ve boş arazilerde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteci aileler, çift kat branda, etrafı örme bambu kaplama, güneş enerjisi ile elektrik imkanına sahip, yemek pişirmek için özel ocak bulunan evlerin sahibi olacak. Olayların başladığı günden itibaren bölgede acil yardım çalışmalarına ara vermeden devam eden Sadakataşı Derneği, sıcak yemek, kurban kesim ve dağıtımları, yıl içerisinde 176 su kuyusu açılışı, ev, banyo, tuvalet yapımları, hijyen paketi, mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı, binlerce aileye gıda kolisi dağıtımı ve mülteciler için nakdi yardımlar gerçekleştirdi.
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