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24 Nisan 2018 Salı 10:54

Arkadaşının babasını dinledi renk seçip, konuşan dolap yaptı

Elazığ’da orta okul öğrencisi, görme engelliler için renk seçimi yapabilen ve seçtiği rengi sesli olarak aktarabilen dolap tasarladı.TOKİ Fırat Ortaokulunda son sınıfta eğitim gören Niran Eren, bir arkadaşından görme engelli babasının...

Arkadaşının babasını dinledi renk seçip, konuşan dolap yaptı
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Elazığ’da orta okul öğrencisi, görme engelliler için renk seçimi yapabilen ve seçtiği rengi sesli olarak aktarabilen dolap tasarladı.

TOKİ Fırat Ortaokulunda son sınıfta eğitim gören Niran Eren, bir arkadaşından görme engelli babasının yaşadığı sıkıntıları dinledi. Bunun üzerine Eren, öğretmeninden de destek alarak, görme engelliler için renk seçimi yapabilen ve seçtiği rengi sesli olarak aktarabilen dolap tasarladı. 2 rengi algılayan ve geliştirilmeye müsait olan proje ile TUBİTAK 12. Ortaokul Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına katılan Eren, fizik dalında bölge birincisi oldu.

Görme engellilerin kıyafet seçimini kendilerinin yapamadığını belirten Niran Eren, “2013 yılında babamın görevi gereği Erzurum’a taşınmıştık. Aynı apartmanda bulunduğumuz arkadaşımın babası görme engelliydi. Arkadaşımın babası asansöre binerken, merdivenden inerken arkadaşım yardım ediyordu. Bir gün arkadaşımla konuştuğumda babasının kıyafetlerini giydiği zaman bile aile fertlerinden yardım aldığını öğrendim. Bu durum üzerine bende böyle bir proje gerçekleştirdim. Bu projemin görme engellilere çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Engelli olmanın duygularında engelli olduğu anlamına gelmediğine değinen Eren, onların da hissetmeleri ve zevk almaları gerektiğini, o yüzden yaptığı projenin o duyguyu verecek şekilde geliştirilebilir yönlerinin olduğuna dikkat çekti.

Projeyle şuanda iki rengi ayırabildiğini dile getiren Eren, “İleride yazılımları yüklenirse daha fazla renklere ayırabilir. Elbiseyi renk sensörüne okuttum ‘sarı kazak’ dedi. Renk sensöründe renk bilgisi aktarılıyor. Önceden bunların yazılımları yüklendi. Bunlar iki ayrı ses kartına gönderiliyor. Ses kartı da hoparlör yardımıyla görme engelliye duyurmuş oluyor” diye konuştu.

Geliştirilebilir olduğu için böyle bir projeyi yapmayı uygun gördüklerini aktaran Fen Bilgisi Öğretmeni Suna Gülçek ise, “TUBİTAK projelerine baktığımız zaman görme engelliler için projenin çok az olduğunu gördüm. Bu denenle böyle bir proje yapmayı uygun bulduk. Geliştirilebilir yönleri çok fazla. Şuanda biz kısıtlı olarak bir proje yaptık. Yine de patenti alındığı zaman daha ayrıntılı bir proje olabilir” şeklinde konuştu.
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