Aslanapa giriş yolunu belediye ışıklandırılıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesini Kütahya-Uşak yoluna bağlayan 1,5 kilometrelik yolda, aydınlatma çalışmaları belediye tarafından yapılıyor.



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Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizi anayola bağlayan 1,5 kilometrelik yolumuzu, bölünmüş yol yapma çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda bordür taşları ile yolu bölerek ortaya aydınlatma direkleri koyuyoruz. Işıklandırma çalışmaları sonrası peyzaj çalışmalarımızı da kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yolda çizgi çalışmaları da yaparak ilçe girişimizin görsel güzelliğini sağlamış ve kaza riskini azaltmış olacağız’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)