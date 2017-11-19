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19 Kasım 2017 Pazar 15:32

Atatük ve Cumhuriyet için sahneye çıktılar

Tepebaşı Belediyesi ’İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’ çok özel bir konsere imza attı.Kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşarak adından uluslararası düzeyde söz ettirmeyi başaran Tepebaşı Belediyesi ’İki Elin...

Atatük ve Cumhuriyet için sahneye çıktılar
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Tepebaşı Belediyesi ’İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’ çok özel bir konsere imza attı.

Kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşarak adından uluslararası düzeyde söz ettirmeyi başaran Tepebaşı Belediyesi ’İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’, Atatürk ve Cumhuriyet Konseri ile seyirci karşısına çıktı.

Etkinlikte orkestranın şefliğini Ramazan Albayrak yaparken anlatıcılığı ise Emre Basalak üstlendi. İki Elin Sesi Var, salonu dolduran konuklara Bozkırın Sesi, Deli Deniz, Sarı Zeybek, Sonsuz, İleri Marşı, Hoş Gelişler Ola, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı gibi eserleri icra etti.

Anlatıcı Emre Basalak’ın seslendirmesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesini dinleyen konuklar zaman zaman duygusal, zaman zaman coşkulu anlar yaşadı. Mini bir zeybek gösterisinin de sunulduğu etkinlik, dakikalarca ayakta alkışlanarak izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Turgut Doğandor, çocukların sanat ve spora olan ilgisinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak çalışmaların bu doğrultuda süreceğini ifade etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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