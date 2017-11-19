Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığına İsmail Hakkı Ördek aday oldu

Ocak ayında gerçekleşecek olan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası başkanlık seçimi için İsmail Hakkı Ördek başkanlığa aday olduğunu açıkladı.İsmail Hakkı Ördek, bir otelde basın açın açıklaması yaparak Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığı...

Ocak ayında gerçekleşecek olan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası başkanlık seçimi için İsmail Hakkı Ördek başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İsmail Hakkı Ördek, bir otelde basın açın açıklaması yaparak Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığı için aday olduğu duyurdu. ’Neden Olmasın’ sloganıyla adaylığını açıklayan Ördek, yapacağı projeleri anlattı. Bakkallar ve bayiiler odası seçimi için toplantıyı düzenlendiğini belirten İsmail Hakkı Ördek, konuşmasında şunları söyledi:



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"Lider dediğin önde yürüyen değil yol gösteren olmalıdır. Bu yola baş koymadan önce hep neden diye düşündük. Sonuç ise odamıza üye olan Eskişehir esnafımızın ümitlerini canlı tutmak oldu. Oda başkanı odasında oturup keyif mi sürmeli yoksa tezgahının başında üyelerinin yanında, üyelerinin sorunları ve dertleri için yollarda mı olmalı? Odamıza üye olan bütün meslektaşlarımızın sorunlarına hakimiz ve sıkıntılarını biliyoruz. İsterseniz gelin sıkıntılar ve yapılacaklar hakkında beyin fırtınası yapalım. Genç dinamik tuttuğunu koparan her meslek dalından arkadaşlarla bir araştırma ve geliştirme ekibimiz neden olmasın? Özel bir hastaneyle anlaşılıp odamız adına özel bir indirimimiz neden olmasın? Odamızın sıkıntılarıyla ilgilenen bir avukatımız neden olmasın? Odamıza muhasebeci tutularak muhasebe giderlerini minimuma indirerek esnafımıza neden katkı sağlanmasın? Firmalarla görüşülüp bize özel iskonto alınabilir. Özel bir bankayla görüşülüp özel bir pos oranı istenebilir.”