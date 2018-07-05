Başbağlar şehitleri anıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı Kan, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç, Hür Dava Partisi Genel İdare Kurul Üyesi Mehmet Duran, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Başbağlar köyü Muhtarı Ali Akarpınar, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.

Başbağlar’da yaşanan terör saldırısının tanıklarından Elif Akarpınar, 25 yıldır devam eden bu davanın bitmesini istemediğini belirterek, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanarak idam edilmesini talep etti. Bütün akrabalarının öldürüldüğünü söyleyen Akarpınar Cumhurbaşkanından yardım istedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başbağlar köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Erzincan Denetleme Genel Müdürlüğünde açılan 4 duruşma sonucunda güvenlik gerekçesiyle İzmir Denetleme Müdürlüğüne alınmış 24 duruşma sonucunda tutuklu sanıklar tahliye edilerek, dava takipsizlikle bitmiştir. Bizler davamızı, Başbağlarımızı adaletsizliğe mahkum eden zihniyetlerin bugün, ihanet içerisinde milletin huzurunda devletimizin karşısında hesap verdiğine şahit oluyoruz. Başbağlar davamızın da ülkemiz üzerinde hain emelleri olan tüm terör örgütü guruplarının ortak bir projesiyle katliam yapıldığını ve davasının kapatıldığını kanaat ederek davamızın tekrardan adalet mekanizmasına dahil edilmesini yüce Türk yargısından talep ediyoruz" dedi.

Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise, "O gün o olayları tertipleyenler o provakosyonları yapanlar burada bu mazlum canları alanlar 15 Temmuz’da da aynı amacı taşıyorlardı. Maraş’ta da aynı amacı taşıyorlardı. Malatya olaylarında da aynı amacı taşıyorlardı. Amaçları bu toprakları bölmek. İnsanımızı birbirine düşürmek. Ülkemiz bir daha böyle olaylarla karşılaşmasın. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ülkede bir daha olmasın diye sizlerinde onayıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Vatanına, bayrağına, devletine, milletine, ihanet etmeyen 81 milyon kardeşimizle yol yürümeye hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde demokrasiyi geliştirirken, ekonomiyi büyütürken, hukukta da gerekli reformları da yaparak, adaletin tecellisi noktasında 25 yıldır tecelli etmeyen adaletin tecellisi noktasında da yeni dönemde herkes elinden gelen gayreti gösterecektir" diye konuştu.

Törenin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet Başbağlar Kültürevi önünde Başbağlar adına yazılan şiir anıtının açılışını yaptılar. Ardından Başbağlar Şehitlik Anıtını ziyaret ederek, dua ettiler.