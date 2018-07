Başkan Can, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Sultaneli Yöresel Lezzetler Evin’de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Basının ne tür zorluklarla çalıştığına değinen Başkan Can, “Bayramınız dolayısıyla bir beraber olalım, kahvaltıda buluşalım, sohbet edelim, değerlendirmeler yapalım. Sizde sağ olun icabet ettiniz. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabi gazetecilik zor bir meslek. Ben her zaman şunu diyorum, biz her zaman ön planda protokolde oluyoruz, siz arka planlardaki zorluklara bizi yansıtıyorsunuz. Onun için de ayrı bir teşekkürü size borç biliyorum. Bütün emekleriniz için de teşekkür ediyorum. Tabi ki basın olmazsa bizim yaptıklarımızı halka duyurmak olmaz, siz duyuruyorsunuz. Tabi eksik taraflarımızı da mutlaka belirtiyorsunuz ama bunun yanında doğru yaptıklarımızı da, güzel yaptıklarımızı da orada da bizi beyan ediyorsunuz. Ben gününüzü tebrik ediyorum. Böyle arada sırada da olsa yine buluşalım. Kahvaltıda, yemekte istişare edelim. Çünkü sizin değerlendirmeleriniz benim için önemli. Ben önemsiyorum. Ben tekrardan bu davete katıldığınız için teşekkür ediyor, gününüzü tebrik ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Basın mensupları belediyeye ait otoparka araçlarını ücretsiz olarak bırakabilir”

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, basın mensuplarının Türkiye’de her ilde otoparkların basına ücretsiz olduğunu ve Bilecik’te de ücretsiz yapılmasını talebi üzerine, "Ben bu konuyu yetkili arkadaşlarla bir görüşeyim. Araçlarına basın kartı koyarak bir değerlendirme yapalım, arkadaşlara iletelim. Bizim cadde ve sokak arasında ihaleye verdiğimiz otopark şartnamesine bir bakayım ne yapılmış ona göre size bilgi veririz. Yoksa bile ben yetkili arkadaşlardan rica da ederim. Gerekli şekilde talimat veririz. Ama bizim Halk bankası arasına yaptığımız katlı otoparka bütün basın mensubu arkadaşlarımız kartını gösterip araçlarını ücretsiz olarak park edebilirler. Çünkü sizin o bölgede mutlaka haberiniz olacak, işiniz olacak. Basın da belediye gibi bir resmi kurum sayılır. Dolayısıyla biz basını belediyeden ayırmıyoruz. Bütün basın mensubu arkadaşlar basın kartlarını göstererek araçlarını otoparka ücretsiz olarak bırakabilirler" dedi.

Öte yandan kahvaltıya Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın danışmanı Osman Yılmaz’ın yanı sıra İhlas Haber Ajansı temsilen İbrahim Sünetci, Cem Kaan Toka, Duygu Atılgan, İzel Şener, Demirören Haber Ajansı adına Cafer Elmas, Anadolu Ajansı adına Uğur Baklacı, İbrahim Öztosun, Sakarya Gazetesini temsilen Ahmet Meşe ve Kadir Erdal, Yarın Gazetesini temsilen Betül Sönmezer, Değişim Gazetesi adına Hande Nur Uysal, Kaan Karcı katıldı.