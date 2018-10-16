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16 Ekim 2018 Salı 15:01

Başkan Çelik kamuoyu araştırmasından birinci çıktı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 3 bin kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında Belediye Başkanı Süleyman Çelik ilk sırada yer aldı.Yenişehir’de vatandaşlara sorulan “Seçimlerde kimi belediye başkanı görmek istersiniz” sorusuna 3 bin...

Başkan Çelik kamuoyu araştırmasından birinci çıktı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 3 bin kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında Belediye Başkanı Süleyman Çelik ilk sırada yer aldı.

Yenişehir’de vatandaşlara sorulan “Seçimlerde kimi belediye başkanı görmek istersiniz” sorusuna 3 bin kişi cevap verdi. Fatih Ak, “Yenişehir merkezde 12 kişi ile toplam 3 bin vatandaşın isim ve telefon bilgilerini almadan seçimlerde kimi belediye başkanı görmek istersiniz diye sorduk .Yaptığımız kamuoyu araştırmasında insanlara aday ismi de sormadık. Bu çalışma ilçede bugüne kadar yapılan çalışmalar içinde en geniş kapsamlı arıştırma oldu. Şimdi ise ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara aynı soruyu yönelteceğiz. Yaptığımız kamuoyu araştırmasına katılan vatandaşlardan en çok oyu Belediye Başkanı Süleyman Çelik aldı. Köy çalışmalarımız bittiğinde detaylı sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.
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