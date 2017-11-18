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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:48

Başkan Duymuş’tan hasta ziyareti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Bakanı Mehmet Duymuş, hastanede tedavi gören vatandaşı ziyaret etti.Başkan Duymuş, tedavi gören belde halkı Tahsin Ocak’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu tür ziyaretleri sık, sık...

Başkan Duymuş'tan hasta ziyareti
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Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Bakanı Mehmet Duymuş, hastanede tedavi gören vatandaşı ziyaret etti.

Başkan Duymuş, tedavi gören belde halkı Tahsin Ocak’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu tür ziyaretleri sık, sık yaptığını dile getiren Duymuş, ”Yaşlılarımız bizim için çok önemlidir. Onları her zaman ziyaret ettiğimiz gibi hastalıklarında da ziyaret edeceğiz” dedi.

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