Başkan Ferit Karabulut: Zafer OSB’de doğalgaz sorunu tamamen çözüldü

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Ankara ziyaretinden müjdeli haberle döndü.

Karabulut, Zafer OSB’deki doğalgaz probleminin çözüldüğünü ifade etti.

Başkan Karabulut, Ankara ziyaretinde TBMM Katip üyeliğine seçilen AK Parti Milletvekili İshak Gazel’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsası’ temennisinde bulundu.

Karabulut, daha sonra Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve Ahmet Tan’ı ziyaret ederek Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.



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Milletvekilleri ziyaretinden sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görüşmelerde bulunan Başkan Karabulut, ’’Genel müdürümüz ve Müşteşar Yardımcımızla verimli bir görüşme yaptık. Altıntaş Zafer OSB’nin doğalgaz sorununu kesin olarak çözdük. Ayrıca elektrik iletişim hatları için yol haritamızı çizdik. İlçemiz için hayırlı olsun’’ diye konuştu.(YD-EFE)