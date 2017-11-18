Başkan Göksal Toksoy, “Sarıkamış kentsel dönüşümle modern yapıya kavuşacak”

Sarıkamış’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların inşaatı hızla devam ediyor.Sarıkamış Tepe Mahallesi Taşkıran mevkiinde ilk etapta 100 dönüm üzerine...

Sarıkamış’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların inşaatı hızla devam ediyor.

Sarıkamış Tepe Mahallesi Taşkıran mevkiinde ilk etapta 100 dönüm üzerine 316 konutun inşaatının yüzde 80’ni tamamlandı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, kentsel dönüşüm projesiyle ilçedeki çarpık yapılaşmanın büyük ölçüde ortadan kalkarak kentin modern bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Toksoy, yapılan projelerle ilçenin son 3 yıl içerisinde adeta şantiyeye döndüğünü söyledi.

Başkan Göksal Toksoy, “İlçemizin içme suyu, kanalizasyon, atık su, yol yapımı başta olmak üzere bir çok birikmiş sorununu gece gündüz demeden çalışarak büyük oranda çözdük” dedi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Sarıkamış’ı ülkenin ve Kafkasların gözde yeri olması için alt yapı, çevre düzenlemeleri, tarihi ve turistik alanların rehabilitasyonun şart olduğuna dikkat çeken Toksoy, “Biz ilçemizi 12 ay sürdürülebilir turizm merkezi haline getirmek için, inanç turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, doğa turizmi alanlarında hızla projeler üreterek hayata geçirmemiz lazım. Bu bağlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını oturdukları konutlardan başlamak suretiyle yükseltmek zorundayız. Bu dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun taksitlendirmelerle konut sahibi yapacağız. Konutları inşallah seneye teslim edeceğiz” diye konuştu.

Sarıkamış’ta, hayata geçirilen projelerde emeği geçenleri de unutmayan Başkan Göksal Toksoy, “Öncelikle Sarıkamış’ın şehitlik alanlarının yapılması, turizmde, altyapıda çevre düzenlemeleri projelerinin hayata geçmesinde gece gündüz demeden mesai harcayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a, milletvekilimiz Selahattin Beyribey ile eski vekilimiz Yunus Kılıç’a teşekkür etmek istiyorum. Bu yatırımların ilçemizde yapılması için yoğun çaba sarf ettiler. Ayrıca Kars Valimiz Rahmi Doğan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman belediye personeli ile yüklenici firmaya Sarıkamış halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Taşkıran mevkiinde TOKİ tarafından yaptırılan 316 konutun yanı sıra 2 ticaret merkezi ve birde cami yapılacak.



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İlk etapta150’ye yakın hak sahibi 2+1 ve 3+1 şeklinde doğalgazlı ve ısı yalıtımlı modern 5 katlı binalara yerleştirilecek.