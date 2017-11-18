Başkan Toçoğlu: “Özverili çalışmalarımızla 2019’a hazırlanmalıyız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Karasu İlçe Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Konfor Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Karasu İlçe Başkanı İshak Sarı, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, ilçe kadın kolları başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Nesrin Basmacı, yeniden AK Parti Karasu Kadın Kolları Başkanı oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Karasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesrin Basmacı, “5 yıldan beri AK Parti teşkilatının içerisindeyim. 2 yıldır da başkanlık görevini yürütmekteyim. Bu süreçte 2 seçim 1 referandumdan alnımızın akıyla çıktık. AK Parti ilkelerinden ayrılmadan fedakârca çalışmalar içerisinde bulunduk. Bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu dava vatandır, dindir, millettir. Bizdeki sevdası ilelebettir. Bu yolda durmadan yürüyenlere selam olsun” dedi.

“Kongre hayırlı olsun”

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu yaptığı açıklamada, “Kadın kollarımızın 5. Olağan Kongresi ilçemize hayırlı olsun. Dünyada ve ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik faaliyetler süregelmektedir. Ancak bu aziz millet Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındadır” derken AK Parti Karasu İlçe Başkanı İshak Sarı, “Kadın kollarımız partimizin ana eksenidir. Biz sizlerin desteği, gücü ve sevdanızla ayakta kalıyoruz. Bu memleket sizlerin şuurlu gençler yetiştirmesiyle ayakta duruyor. Katkınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 2019’da aynı coşku ve heyecanla bu kazanımlarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte partimizi oy oranı anlamında yüksek seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“2019 ve 2023 hedeflerine ulaşacağız”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu yaptığı açıklamada, “Karasu Kadın Kolları 5. Olağan Kongremiz hayırlara vesile olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kadın kolları olarak gönül kapılarını çaldık, evlere gittik. İnsanlara dokunduk ve cevabını aldık. Aynı hızla 2019 ve 2023 hedeflerine gideceğiz. Yine kapıları çalışacağız, gönüllere dokunacağız. Biz asla oturmadık, oturmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza Karasu’dan güçlü bir ses göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hizmetler devam edecek”



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Kongre vesilesiyle Karasu’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Seçimleri biz sizlerle götürüyoruz. Bizim hareketimizin kalbi, hanım kardeşlerimizdir. Biz bunun farkındayız ve bunun da kıymetini biliyoruz. Sahada sizlerin başı dik bir siyaset yapmanız için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Karasu’ya çok ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz birlik ve beraberliğimizi korur, hükümetimize güç verirsek hizmetler devam edecektir. Biz sürekli çalışmak durumundayız. Özveriyle 2019’a hazırlanmalıyız. Önümüzde çok ciddi bir süreç var. Sistem değişikliğinin ilk uygulaması 2019’da olacak. Yerel seçimlerden ziyade Kasım’da yapacağımız seçimler daha önemli. İktidar kuvvetliyse hizmet olur. Bu coşkumuzu kaybetmeden 2019’a hazırlanmamız lazım. Biz sadece memleketimizin değil, tüm coğrafyanın ümidiyiz. Bizim güçlü ve dik olmamız lazım. İnşallah bereaberce çalışıp, sonuç alacağız” dedi.